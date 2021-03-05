النائب زياد دغيم يكشف لـ”الساعة24″ قائمة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة

قال عضو مجلس النواب زياد دغيم، أحذر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة،من ابتزاز قد يمارسه رئيس البرلمان في اللحظات الأخيرة لخلط الأوراق واسقاط الحكومة .

وأضاف دغيم في تصريح خاص لـ”الساعة24″، لقد استلم المجلس الرئاسي نسخة من تشكيلة الحكومة و اطلع الكثير من النواب عليها وهي مطابقة للتسريبات الأخيرة واحذر من التدليس والتزوير فيها، متابعا، منح الثقة هي الفرصة الأخيرة امام البرلمان قبل أن يحل محله ملتقي الحوار السياسي كمؤتمر تأسيسي وعلي “الدبيبة”أن لا يرضخ للابتزاز بعد شهر من المشاورات الواسعة

وأضاف، مجلس النواب محكوم بالتشريعات النافذة ومنها حق لكل نائب بتوقيع غير مكرر بإجمالي 40 نائب للاعتراض علي اسم مقترح من التشكيلة الوزارية .