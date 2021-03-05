هيكلية “الحكومة” من “27” حقيبة وعرض الأسماء الإثنين المقبل

قالت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد إدبيبة إنها اعتمدت في تشكيلتها الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات مع بعض الإضافة “استثماراً للوقت وتفادياً لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة، وضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي.

وجاء في المنشور التنويهي -للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية- أن هذا الإجراء يأتي “انطلاقًا من المسؤولية الملقاة على حكومة الوحدة الوطنية وتقديراً لحساسية وتحديات المرحلة الأمنية والاقتصادية” و “سيكون من أولويات عمل الحكومة تحسين الخدمات للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي”.

ووضعت حكومة الوحدة الوطنية بين يديّ المواطنين هيكلية الحكومة والمكونة من (27 حقيبة وزارية) وقالت إنها ستعرض على أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين المقبل في جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بمدينة سرت، فيما أرفقت الحكومة 11 رسماً بيانياً للهيكلية المفصلة للوزارات وآليات الاختيار ونشرتها على صفحتها بموقع فيس بوك.

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