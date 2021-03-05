مفوضية اللاجئين توزع مساعدات على 195 أسرة نازحة في أجدابيا

وزعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهيئة الليبية للاغاثة والهلال الأحمر الليبي مستلزمات على 195 أسرة نازحة في مدينة أجدابيا.

وشملت المستلزمات أطقم شتوية كاملة تشمل البطانيات والمراتب والمصابيح الشمسية وأدوات المطبخ ومنتجات النظافة والملابس الشتوية وحفاضات الأطفال، حسب بيان مكتب المفوضية لدى ليبيا على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الجمعة.

وأشار البيان إلى توزيع مساعدات إضافية في الأيام المقبلة على العوائل الأكثر احتياجا.

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