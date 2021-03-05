القائم بأعمال السفارة الليبية بجمهورية غينيا يقدم أوراق اعتماده

استقبل إبراهيم الخليل، وزير الخارجية و مواطني جمهورية غينيا كوناكري بالخارج، عبدالكريم العفشوك القائم بالأعمال بالسفارة الليبية – غينيا كوناكري، أمس بحضور كلا من مدير الإدارة العامة للمراسم بوزارة الخارجية الغينية ونائبه، و مدير الإدارة الإفريقية بذات الوزارة.

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة خارجية حكومة الوفاق، في بداية اللقاء قام القائم بالأعمال بتسليم رسالة خطية من وزير الخارجية بحكومة الوفاق إلى نظيره الغيني تتعلق بتطوير أفاق التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، ورغبة حكومة الوفاق الوطني في دعم و تنمية العلاقات بين البلدين والشعبين.

ومن جانبه رحب الوزير الغيني بالقائم بالأعمال وأعرب عن أسفه العميق للوضع الذي ألت إليه أوضاع السفارة الليبية بجمهورية غينيا خلال الفترة الماضية، وجدد استعداد بلاده لطيِّ صفحة الماضي وبناء جسور علاقة متينة جديدة بين بلاده وحكومة الوفاق ، وكما كلف القائم بالأعمال نقل تحيات رئيس جمهورية غينيا إلى السيد رئيس حكومة الوفاق الوطني، و تمنيات جمهورية غينيا حكومة وشعبا بالتقدم و الازدهار والأمن والأمان لدولة ليبيا، كما عبر الوزير الغيني عن فائق شكره وتقديره لمعالي السيد وزير الخارجية علي المجهودات الدبلوماسية الكبيرة والحنكة التي تميز بها، و التي أثمرت بعودة السفارة الليبية بكوناكري إلى شرعية حكومة الوفاق الوطني، ووعد بتسهيل كافة الإجراءات للسيد القائم بالأعمال الجديد اعتباراً من وزارته التي يرأسها وباقي الوزارات ومؤسسات الدولة، وأن أبواب الوزارة مفتوحة أمامه في جميع الأوقات متمنياً له التوفيق و النجاح في مهامه.