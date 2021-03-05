حصاد الأسبوع: سلالة كورونا البريطانية تغزو ليبيا وتأخر المصادقة على الحكومة الجديدة

أخبار ليبيا 24 – الحصاد

شهدت الأزمة الليبية منذ انتخابات ملتقى الحوار السياسي الذي عقد في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، أحداثًا متسارعة على كافة المستويات، ومع بلوغ جائحة كورونا مرحلة الذروة، زاد حجم المعاناة، لتضيف أعباء على الليبيين، وفي المسار الأمني استطاعت لجنة 5+5 العسكرية إحراز تقدم ملموس والتوصل إلى تفاهمات هامة منذ الإعلان عن تثبيت وقف إطلاق النار.

أحداث 27 فبراير الماضي

– المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، يؤكد على ضرورة التكاتف من أجل تشكيل الحكومة الليبية، خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في #روما.

– النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين، تدين الاخفاء القسري لمراسل قناة الغد العربي، الصحفي زياد الورفلي، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بطرابلس .

– رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد #المنفي ، يصل إلى مدينة #سبها جنوب البلاد، في زيارة هي الأولى بعد توليه رئاسة المجلس الرئاسي.

– رئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء كورونا في طبرق يعلن تزايد عدد الإصابات بكورونا في المدينة، وجامعة #الجفرة، توقف الدراسة بكليات الجامعة، لمدة أسبوعين، لنفس السبب .

– إغلاق مدرسة “النهج المستقيم” للتعليم الخاص في #بنغازي بالشمع الأحمر لعدم مطابقتها للشروط.

– رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المُكلف، عبدالحميد الدبية، يلتقي مع عضوات ملتقى الحوار السياسي الليبي، بشأن تشكيلة الحكومة ودور المرأة فيها.

– عضوات لجنة الحوار السياسي عن #برقة يتقدمنا بشكوى لمكتب النائب العام ضد الصحفي والمحلل السياسي عبد الحكيم معتوق، والمحلل السياسي أحمد الروياتي، وصفحة أخبار بنغازي على فيسبوك، بحسب بيان لهن.

أحداث 28 فبراير الماضي

– #أخبارليبيا24 نشرت تقرير حول الذكري الثانية للقبض على الإرهابي “بوعمود” في #مصراتة، والمتورط في خطف السفير الأردني فواز العيطان.

– الإعلام الخارجي بحكومة الوفاق يعلن الإفراج عن مراسل قناة الغد الصحفي زياد الورفلي، والمصور المرافق له عقب مشاركته في مؤتمر الدبيبة في #طرابلس.

– القيادة العامة للجيش الوطني تكلف قوة عسكرية تابعة للكتيبة 166 مشاة، بالتوجه لمدينة #درنة لضبط الأمن وفرض القانون والقضاء على الجريمة بكافة أشكالها.

– وكالة الأنباء الفرنسية، تنشر تقرير لخبراء من الأمم المتحدة تم رفعه إلى مجلس الأمن، بخصوص شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

– المستشفى الميداني العسكري بـ #أجدابيا، “المركز الخاص بمكافحة ومحاربة وباء كورونا” يعلن ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا المتحور بالمدينة.

– الدبيبة يؤكد نزاهة العملية الانتخابية التي جرى فيها اختياره للسلطة الجديدة، ويستنكر محاولات التشويش على عملية تشكيل الحكومة وإفساد التوافق الوطني .

– وفد من البرنامج الإنمائي ومَسؤول برنامج الأُمم المُتحدة الإنمائي في بنغازي يلتقي رئيس المجلس التسييري لبلدية #بنغازي، لبحث الإجراءات المُتعلقة بالمشاريع التي يُنفذها برنامج الأُمم المُتحدة .

أحداث 1 مارس الجاري

– قسم البحث الجنائي بنغازي يلقي القبض على عصابة مكونة خمسة أشخاص (أربعة ليبيين وواحد #نيجيري) يتاجرون بالعملة المزورة داخل بنغازي.

– النقابات الأساسية بالشركة الليبية للخدمات الأرضية بمواقع مطارات #معيتيقة و #سبها و #الزنتان و#مصراتة تعلن الدخول في إضراب وإيقاف التشغيل بسبب تأخر رواتبهم.

– النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري يدعو أعضاء مجلس النواب إلى تلبية دعوة رئيس المجلس لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

– أمن #طرابلس تكشف تفاصيل جريمة مقتل شخص على يده شقيقه في منطقة سوق الجمعة بطرابلس .

– شركة الخطوط الجوية الأفريقية تعلن أن رحلات وجهتها بين بنغازي ومصراتة ستبدأ من يوم الثلاثاء الموافق للتاسع من مارس الجاري.

أحداث 2 مارس الجاري

– نيابة شمال طرابلس الابتدائية تكشف حيثيات واقعة محاولة اغتيال “وزير الداخلية فتحي باشاغا ووفاة “رضوان الهنقاري”.

– إقبال كبير على منظومة التسجيل للحصول على لقاح #كورونا في #ليبيا من مختلف المدن الليبية بعد مرور أقل من 24 ساعة على إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل.

– وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي #باشاغا، يعلن إلقاء القبض على المتهم الرئيس في مقتل 21 مهاجرًا في مايو 2020 في مدينة #مزدة .

– مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض 50 ألف جرعة من لقاح “استرا زينيك” ستصل إلى ليبيا خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

– مجموعة من جرحى قوات الجيش الوطني تقتحم مقر المصرف المركزي في مدينة بنغازي للمطالبة بصرف مستحقاتهم لاستكمال علاجهم بالخارج .

– محافظ مركزي بنغازي علي #الحبري يتقدم لرئيس مجلس النواب بطلب لإحالته إلى التقاعد، مبررًا ذلك بوصوله للسن القانونية لذلك .

– شركة الخطوط الليبية الجوية تعلن عن هبوط طائرة تابعة لها على أرض مطار القاهرة الدولي قادمة من مطار معيتيقة في طرابلس في أول رحلة بين المطارين منذ أعوام.

– وزارة داخلية حكومة الوفاق تعلن إلقاء القبض على مجرم مطلوب على ذمة قضايا قتل ثلاثة مواطنين خلال عام 2019 .

أحداث 3 مارس الجاري

– وحدة التحريات بمركز شرطة المدينة بـ #الكفرة تلقي القبض على مطلوب #ليبي في قضايا جنائية، بحوزته جوازات سفر #سودانية وجهاز اتصال نوع ثريا، وكمية من المخدرات ومبلغ مالي.

– الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين بحكومة الوفاق تدشن معامل البصمة الوراثية وظهور أول نتائج المضاهاة المأخوذة من الجثامين مجهولة الهوية.

– رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله #الثني، يطالب كافة الوزراء في حكومته بضرورة الاستعداد لتسليم الحكومة الجديدة حال منحها الثقة من قِبل مجلس النواب .

– السلطات الفلبينية تعلن العثور على موقع رفات 4 من مواطنيها قتلوا على يد تنظيم “#داعش” في ليبيا قبل 6 سنوات.

– المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يصدر قرار بشأن استحداث نظام “الدولار الجمركي”، ويأذن لمصلحة الجمارك ببداية العمل به لغرض تحديد قيمة البضائع المستوردة واحتساب الرسوم الجمركية عليها.

– قوة العمليات لمكافحة الإرهاب في مصراتة تعلن القبض على عنصرين تابعين لتنظيم داعش في طرابلس، كانا جزءًا من خلية إرهابية مكونة من ستة أفراد قبض عليهم مؤخرًا.

– رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز #السراج يطالب وزراء حكومته ورؤساء الهيئات والمؤسسات والأجهزة الإدارية والمصالح والشركات العامة عدم التواصل مع القيادات السياسية المنبثقة عن الحوار الوطني قبل اكتسابها شرعية العمل السيادي.

– ناقلة النفط أنوار أفريقيا تصل لرصيف شركة البريقة في #طبرق، وتقوم بتفريغ شحنتها من البنزين، والتي تقدر بـ 10 ملايين لتر.

– شركة برنيق الخاصة للطيران تدشن رحلة إلى مطار #الأبرق الدولي الاطلاع على إمكانية تسيير رحلات جوية لطيران الشركة من وإلى مطار الأبرق.

– عناصر قسم البحث الجنائي بنغازي تلقي القبض على شخصين خارجين عن القانون وهما في حالة سكر وبحوزتهما بندقية كلاشنكوف وقنبلة نوع “رمانة” ثناء دورية في إحدى النقاط.

– قسم البحث الجنائي بنغازي يكشف عن كواليس بيع شهادات معاهد عليا وجامعات مزورة بمختلف الدرجات، وإصدار كشف درجات مزور، بمقابل مادي يتراوح ما بين 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار ليبي.

– مدير إدارة منطقة طبرق في شركة البريقة لتسويق النفط والغاز يؤكد توفر غاز الطهي بكميات كافية في طبرق، ويصل إلى مستودع طبرق عن طريق مستودع رأس المنقار في بنغازي من خلال سيارات نقل الغاز بواقع 5 سيارات يوميًا.

أحداث4 مارس الجاري

– اختطاف ثمانية أشخاص من قبل مجموعة أثناء سفرهم إلى محل إقامتهم في سبها قادمين من العاصمة طرابلس، وطلب فدية من ذويهم تقدر بحوالي 10 آلاف دينار ليبي عن كل شخص .

– بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقول إن الأمم المتحدة قامت بإرسال فريق متقدم مصغر إلى ليبيا، وفقاً لتوصية الأمين العام للأمم المتحدة الواردة في تقريره المؤرخ في 29 ديسمبر 2020 .

– أعضاء فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع نالوت، يتمكن من ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش تقدر بحوالي “مائة كيلو جرام ” بالحدود الليبية التونسية الجزائرية.

– المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا يعلن ارتفاع إصابات كورونا بتسجيل 1002 حالة، و14 وفاة، وشفاء 774 شخصًا، خلال 24 ساعة، وطرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 568 إصابة و608 حالات شفاء، و5 حالات وفاة.

– تمكن أعضاء التحري بمركز لشرطة #الخمس من ضبط جاني هاربا من حكم إعدام قبل عشر سنوات من سجن الكويفية في مدينة بنغازي وبحوزته قنبلة يدوية وخمور .

– رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري يحمل المسؤولية الكاملة لمجلس النواب للانقسام الحالي في ليبيا ومايعانيه المواطن في حال عدم منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

– رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة المكلف عبد الحميد #الدبيبة، يكشف عن انتهائه من التشكيلة الوزارية، وتسليمها إلى هيئة رئاسة مجلس النواب.

– وزير الداخلية في الحكومة إبراهيم #بوشناف يصدر قرارًا بتكليف مديري الإدارة العامة للدعم المركزي والبحث الجنائي، بتشكيل قوة مشتركة لتولي مهام التأمين والحماية طيلة المدة اللازمة لانعقاد مجلس النواب بمدينة سرت، لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

– المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب يؤكد أن جلسة مناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية ستعقد في موعدها المقرر سابقا يوم الإثنين المقبل الموافق الثامن من شهر مارس الجاري بمدينة #سرت.

– وزير الخارجية المالطي “إيفاريست بارتولو” يؤكد لرئيس الوزراء المكلف عبدالحميد الدبيبة قرب افتتاح قنصلية مالطية في طرابلس، وبدء الأعمال الخاصة بافتتاح السفارة في ‎ليبيا.

– مراقب ميناء الحريقة النفطي يؤكد رسوا الناقلة النفطية “MARAN PHOEBE” في رصيف الميناء لشحن مليون برميل من النفط الخام ووجهتها #الصين.

أحداث 5 مارس الجاري

– المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، يمنح الإذن لوزارة الصحة بالتعاقد مع 4 شركات لتوريد اللقاحات المصنعة ضد فيروس كورونا المستجد، وتشمل الشركات وفق تعديل القرار رقم 166 للعام 2021، شركا “فايزر أند بایونتك، واسترازینيكيا، وجونسن أند جونسن، وموديرنا، بالإضافة إلى أية شركة أخرى معروفة ومعتمدة بحيث تكون مصنعة للقاح”.

– المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يلتقي وزير خارجية الاتحاد الروسي، سيرجي لافروف، ونائبه ميخائيل بوغدانوف في #موسكو ويناقش القضايا المتعلقة بالتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا.

– الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مجموعة المتابعة الدولية المعنية بليبيا تدعو “الاتحاد الأوروبي و #مصر والولايات المتحدة الأميركية” إلى جانب بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، إلى سرعة إجراء إصلاحات في قطاع الكهرباء في ليبيا.

– السفارة الليبية في النمسا تعلن استعادة ليبيا رأس تمثال رخامي للمرأة ” فاوستينا” مفقود منذ 75 عامًا من مدينة #سوسة.

– جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة يداهم مصنع للخمور وضبط أكثر من 200 ألف لتر من الخمور كانت معدة للبيع بإحدى المزارع بمنطقة جروثة غربي بنغازي.

– السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، يؤكد على أهمية تصويت مجلس النواب على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، بشكل عاجل؛ حتى تتمكّن من مباشرة مهامها.

– رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف، عبدالحميد الدبيبة، يبحث مع المستشارة الألمانية أنغيلا #ميركل، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

– السرية المقاتلة المتمركزة بمدينة تازربـو والتابعة لكتيبة “سُبل السلام” الكُفــرة تضبط سيارة نوع “تويوتا تاندرا” يوجد على متنها عدد 47 جالون بنزين سعة 60 لتر بالإضافة لعدد 6 مهاجـرين غير شرعيين غرب مدينة #تازربو.

– “الكتيبة 166” مشاة يقوم بتسليم منزل في مدينة درنة إلى مالكيه بعد أن كان المنزل يستغل وكرًا للفساد والرذيلة.

– مصادر عسكرية تنفي الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام التي تفيد بفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب.

– ذبح شاب وصديقه من مدينة #درنة في إحدى المناطق القريبة من مناجم الذهب أقصى الجنوب والاستيلاء على مركبتهم الخاصة “تويوتا” “بساط”.

– مصلحة الآثار الليبية تعد برنامج ومقترح كامل لترميم مسرح السوق في مدينة شحات من قبل قسم الحماية وقسم الترميم بمراقبة آثار #شحات.