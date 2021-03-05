حصاد الأسبوع: سلالة كورونا البريطانية تغزو ليبيا وتأخر المصادقة على الحكومة الجديدة

أخبار ليبيا 24 – الحصاد
شهدت الأزمة الليبية منذ انتخابات ملتقى الحوار السياسي الذي عقد في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، أحداثًا متسارعة على كافة المستويات، ومع بلوغ جائحة كورونا مرحلة الذروة، زاد حجم المعاناة، لتضيف أعباء على الليبيين، وفي المسار الأمني استطاعت لجنة 5+5 العسكرية إحراز تقدم ملموس والتوصل إلى تفاهمات هامة منذ الإعلان عن تثبيت وقف إطلاق النار.
- أحداث 27 فبراير الماضي
– المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، يؤكد على ضرورة التكاتف من أجل تشكيل الحكومة الليبية، خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في #روما.
– النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين، تدين الاخفاء القسري لمراسل قناة الغد العربي، الصحفي زياد الورفلي، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بطرابلس .
– رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد #المنفي ، يصل إلى مدينة #سبها جنوب البلاد، في زيارة هي الأولى بعد توليه رئاسة المجلس الرئاسي.
– رئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء كورونا في طبرق يعلن تزايد عدد الإصابات بكورونا في المدينة، وجامعة #الجفرة، توقف الدراسة بكليات الجامعة، لمدة أسبوعين، لنفس السبب .
– إغلاق مدرسة “النهج المستقيم” للتعليم الخاص في #بنغازي بالشمع الأحمر لعدم مطابقتها للشروط.
– رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المُكلف، عبدالحميد الدبية، يلتقي مع عضوات ملتقى الحوار السياسي الليبي، بشأن تشكيلة الحكومة ودور المرأة فيها.
– عضوات لجنة الحوار السياسي عن #برقة يتقدمنا بشكوى لمكتب النائب العام ضد الصحفي والمحلل السياسي عبد الحكيم معتوق، والمحلل السياسي أحمد الروياتي، وصفحة أخبار بنغازي على فيسبوك، بحسب بيان لهن.
- أحداث 28 فبراير الماضي
– #أخبارليبيا24 نشرت تقرير حول الذكري الثانية للقبض على الإرهابي “بوعمود” في #مصراتة، والمتورط في خطف السفير الأردني فواز العيطان.
– الإعلام الخارجي بحكومة الوفاق يعلن الإفراج عن مراسل قناة الغد الصحفي زياد الورفلي، والمصور المرافق له عقب مشاركته في مؤتمر الدبيبة في #طرابلس.
– القيادة العامة للجيش الوطني تكلف قوة عسكرية تابعة للكتيبة 166 مشاة، بالتوجه لمدينة #درنة لضبط الأمن وفرض القانون والقضاء على الجريمة بكافة أشكالها.
– وكالة الأنباء الفرنسية، تنشر تقرير لخبراء من الأمم المتحدة تم رفعه إلى مجلس الأمن، بخصوص شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة.
– المستشفى الميداني العسكري بـ #أجدابيا، “المركز الخاص بمكافحة ومحاربة وباء كورونا” يعلن ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا المتحور بالمدينة.
– الدبيبة يؤكد نزاهة العملية الانتخابية التي جرى فيها اختياره للسلطة الجديدة، ويستنكر محاولات التشويش على عملية تشكيل الحكومة وإفساد التوافق الوطني .
– وفد من البرنامج الإنمائي ومَسؤول برنامج الأُمم المُتحدة الإنمائي في بنغازي يلتقي رئيس المجلس التسييري لبلدية #بنغازي، لبحث الإجراءات المُتعلقة بالمشاريع التي يُنفذها برنامج الأُمم المُتحدة .
- أحداث 1 مارس الجاري
– قسم البحث الجنائي بنغازي يلقي القبض على عصابة مكونة خمسة أشخاص (أربعة ليبيين وواحد #نيجيري) يتاجرون بالعملة المزورة داخل بنغازي.
– النقابات الأساسية بالشركة الليبية للخدمات الأرضية بمواقع مطارات #معيتيقة و #سبها و #الزنتان و#مصراتة تعلن الدخول في إضراب وإيقاف التشغيل بسبب تأخر رواتبهم.
– النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري يدعو أعضاء مجلس النواب إلى تلبية دعوة رئيس المجلس لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
– أمن #طرابلس تكشف تفاصيل جريمة مقتل شخص على يده شقيقه في منطقة سوق الجمعة بطرابلس .
– شركة الخطوط الجوية الأفريقية تعلن أن رحلات وجهتها بين بنغازي ومصراتة ستبدأ من يوم الثلاثاء الموافق للتاسع من مارس الجاري.
- أحداث 2 مارس الجاري
– نيابة شمال طرابلس الابتدائية تكشف حيثيات واقعة محاولة اغتيال “وزير الداخلية فتحي باشاغا ووفاة “رضوان الهنقاري”.
– إقبال كبير على منظومة التسجيل للحصول على لقاح #كورونا في #ليبيا من مختلف المدن الليبية بعد مرور أقل من 24 ساعة على إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل.
– وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي #باشاغا، يعلن إلقاء القبض على المتهم الرئيس في مقتل 21 مهاجرًا في مايو 2020 في مدينة #مزدة .
– مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض 50 ألف جرعة من لقاح “استرا زينيك” ستصل إلى ليبيا خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
– مجموعة من جرحى قوات الجيش الوطني تقتحم مقر المصرف المركزي في مدينة بنغازي للمطالبة بصرف مستحقاتهم لاستكمال علاجهم بالخارج .
– محافظ مركزي بنغازي علي #الحبري يتقدم لرئيس مجلس النواب بطلب لإحالته إلى التقاعد، مبررًا ذلك بوصوله للسن القانونية لذلك .
– شركة الخطوط الليبية الجوية تعلن عن هبوط طائرة تابعة لها على أرض مطار القاهرة الدولي قادمة من مطار معيتيقة في طرابلس في أول رحلة بين المطارين منذ أعوام.
– وزارة داخلية حكومة الوفاق تعلن إلقاء القبض على مجرم مطلوب على ذمة قضايا قتل ثلاثة مواطنين خلال عام 2019 .
- أحداث 3 مارس الجاري
– وحدة التحريات بمركز شرطة المدينة بـ #الكفرة تلقي القبض على مطلوب #ليبي في قضايا جنائية، بحوزته جوازات سفر #سودانية وجهاز اتصال نوع ثريا، وكمية من المخدرات ومبلغ مالي.
– الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين بحكومة الوفاق تدشن معامل البصمة الوراثية وظهور أول نتائج المضاهاة المأخوذة من الجثامين مجهولة الهوية.
– رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله #الثني، يطالب كافة الوزراء في حكومته بضرورة الاستعداد لتسليم الحكومة الجديدة حال منحها الثقة من قِبل مجلس النواب .
– السلطات الفلبينية تعلن العثور على موقع رفات 4 من مواطنيها قتلوا على يد تنظيم “#داعش” في ليبيا قبل 6 سنوات.
– المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يصدر قرار بشأن استحداث نظام “الدولار الجمركي”، ويأذن لمصلحة الجمارك ببداية العمل به لغرض تحديد قيمة البضائع المستوردة واحتساب الرسوم الجمركية عليها.
– قوة العمليات لمكافحة الإرهاب في مصراتة تعلن القبض على عنصرين تابعين لتنظيم داعش في طرابلس، كانا جزءًا من خلية إرهابية مكونة من ستة أفراد قبض عليهم مؤخرًا.
– رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز #السراج يطالب وزراء حكومته ورؤساء الهيئات والمؤسسات والأجهزة الإدارية والمصالح والشركات العامة عدم التواصل مع القيادات السياسية المنبثقة عن الحوار الوطني قبل اكتسابها شرعية العمل السيادي.
– ناقلة النفط أنوار أفريقيا تصل لرصيف شركة البريقة في #طبرق، وتقوم بتفريغ شحنتها من البنزين، والتي تقدر بـ 10 ملايين لتر.
– شركة برنيق الخاصة للطيران تدشن رحلة إلى مطار #الأبرق الدولي الاطلاع على إمكانية تسيير رحلات جوية لطيران الشركة من وإلى مطار الأبرق.
– عناصر قسم البحث الجنائي بنغازي تلقي القبض على شخصين خارجين عن القانون وهما في حالة سكر وبحوزتهما بندقية كلاشنكوف وقنبلة نوع “رمانة” ثناء دورية في إحدى النقاط.
– قسم البحث الجنائي بنغازي يكشف عن كواليس بيع شهادات معاهد عليا وجامعات مزورة بمختلف الدرجات، وإصدار كشف درجات مزور، بمقابل مادي يتراوح ما بين 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار ليبي.
– مدير إدارة منطقة طبرق في شركة البريقة لتسويق النفط والغاز يؤكد توفر غاز الطهي بكميات كافية في طبرق، ويصل إلى مستودع طبرق عن طريق مستودع رأس المنقار في بنغازي من خلال سيارات نقل الغاز بواقع 5 سيارات يوميًا.
- أحداث4 مارس الجاري
– اختطاف ثمانية أشخاص من قبل مجموعة أثناء سفرهم إلى محل إقامتهم في سبها قادمين من العاصمة طرابلس، وطلب فدية من ذويهم تقدر بحوالي 10 آلاف دينار ليبي عن كل شخص .
– بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقول إن الأمم المتحدة قامت بإرسال فريق متقدم مصغر إلى ليبيا، وفقاً لتوصية الأمين العام للأمم المتحدة الواردة في تقريره المؤرخ في 29 ديسمبر 2020 .
– أعضاء فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع نالوت، يتمكن من ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش تقدر بحوالي “مائة كيلو جرام ” بالحدود الليبية التونسية الجزائرية.
– المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا يعلن ارتفاع إصابات كورونا بتسجيل 1002 حالة، و14 وفاة، وشفاء 774 شخصًا، خلال 24 ساعة، وطرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 568 إصابة و608 حالات شفاء، و5 حالات وفاة.
– تمكن أعضاء التحري بمركز لشرطة #الخمس من ضبط جاني هاربا من حكم إعدام قبل عشر سنوات من سجن الكويفية في مدينة بنغازي وبحوزته قنبلة يدوية وخمور .
– رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري يحمل المسؤولية الكاملة لمجلس النواب للانقسام الحالي في ليبيا ومايعانيه المواطن في حال عدم منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
– رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة المكلف عبد الحميد #الدبيبة، يكشف عن انتهائه من التشكيلة الوزارية، وتسليمها إلى هيئة رئاسة مجلس النواب.
– وزير الداخلية في الحكومة إبراهيم #بوشناف يصدر قرارًا بتكليف مديري الإدارة العامة للدعم المركزي والبحث الجنائي، بتشكيل قوة مشتركة لتولي مهام التأمين والحماية طيلة المدة اللازمة لانعقاد مجلس النواب بمدينة سرت، لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
– المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب يؤكد أن جلسة مناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية ستعقد في موعدها المقرر سابقا يوم الإثنين المقبل الموافق الثامن من شهر مارس الجاري بمدينة #سرت.
– وزير الخارجية المالطي “إيفاريست بارتولو” يؤكد لرئيس الوزراء المكلف عبدالحميد الدبيبة قرب افتتاح قنصلية مالطية في طرابلس، وبدء الأعمال الخاصة بافتتاح السفارة في ليبيا.
– مراقب ميناء الحريقة النفطي يؤكد رسوا الناقلة النفطية “MARAN PHOEBE” في رصيف الميناء لشحن مليون برميل من النفط الخام ووجهتها #الصين.
- أحداث 5 مارس الجاري
– المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، يمنح الإذن لوزارة الصحة بالتعاقد مع 4 شركات لتوريد اللقاحات المصنعة ضد فيروس كورونا المستجد، وتشمل الشركات وفق تعديل القرار رقم 166 للعام 2021، شركا “فايزر أند بایونتك، واسترازینيكيا، وجونسن أند جونسن، وموديرنا، بالإضافة إلى أية شركة أخرى معروفة ومعتمدة بحيث تكون مصنعة للقاح”.
– المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يلتقي وزير خارجية الاتحاد الروسي، سيرجي لافروف، ونائبه ميخائيل بوغدانوف في #موسكو ويناقش القضايا المتعلقة بالتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا.
– الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مجموعة المتابعة الدولية المعنية بليبيا تدعو “الاتحاد الأوروبي و #مصر والولايات المتحدة الأميركية” إلى جانب بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، إلى سرعة إجراء إصلاحات في قطاع الكهرباء في ليبيا.
– السفارة الليبية في النمسا تعلن استعادة ليبيا رأس تمثال رخامي للمرأة ” فاوستينا” مفقود منذ 75 عامًا من مدينة #سوسة.
– جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة يداهم مصنع للخمور وضبط أكثر من 200 ألف لتر من الخمور كانت معدة للبيع بإحدى المزارع بمنطقة جروثة غربي بنغازي.
– السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، يؤكد على أهمية تصويت مجلس النواب على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، بشكل عاجل؛ حتى تتمكّن من مباشرة مهامها.
– رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف، عبدالحميد الدبيبة، يبحث مع المستشارة الألمانية أنغيلا #ميركل، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.
– السرية المقاتلة المتمركزة بمدينة تازربـو والتابعة لكتيبة “سُبل السلام” الكُفــرة تضبط سيارة نوع “تويوتا تاندرا” يوجد على متنها عدد 47 جالون بنزين سعة 60 لتر بالإضافة لعدد 6 مهاجـرين غير شرعيين غرب مدينة #تازربو.
– “الكتيبة 166” مشاة يقوم بتسليم منزل في مدينة درنة إلى مالكيه بعد أن كان المنزل يستغل وكرًا للفساد والرذيلة.
– مصادر عسكرية تنفي الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام التي تفيد بفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب.
– ذبح شاب وصديقه من مدينة #درنة في إحدى المناطق القريبة من مناجم الذهب أقصى الجنوب والاستيلاء على مركبتهم الخاصة “تويوتا” “بساط”.
– مصلحة الآثار الليبية تعد برنامج ومقترح كامل لترميم مسرح السوق في مدينة شحات من قبل قسم الحماية وقسم الترميم بمراقبة آثار #شحات.
أضف تعليقـك