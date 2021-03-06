ليبيا الان

اجدابيا.. “مفوضية اللاجئين” توزع مستلزمات الشتاء على النازحين

تم النشر منذُ ثانيتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وزعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع الهيئة الليبية للإغاثة والهلال الأحمر الليبي، مستلزمات فصل الشتاء على “195” عائلة ليبية نازحة موجودة في مدينة أجدابيا.

وذكرت المفوضية على صفحتها بالفيس بوك أن توزيع المستلزمات شمل أطقم شتوية كاملة مثل البطانيات والفرش والمصابيح الشمسية ولوازم المطبخ ومواد النظافة والملابس الشتوية وحفاظات الأطفال، مضيفةً أنه من المتوقع توزيع مستلزمات إضافية في الأيام المقبلة على العائلات الأكثر احتياجا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك