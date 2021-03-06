اجدابيا.. “مفوضية اللاجئين” توزع مستلزمات الشتاء على النازحين

وزعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع الهيئة الليبية للإغاثة والهلال الأحمر الليبي، مستلزمات فصل الشتاء على “195” عائلة ليبية نازحة موجودة في مدينة أجدابيا.

وذكرت المفوضية على صفحتها بالفيس بوك أن توزيع المستلزمات شمل أطقم شتوية كاملة مثل البطانيات والفرش والمصابيح الشمسية ولوازم المطبخ ومواد النظافة والملابس الشتوية وحفاظات الأطفال، مضيفةً أنه من المتوقع توزيع مستلزمات إضافية في الأيام المقبلة على العائلات الأكثر احتياجا.

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