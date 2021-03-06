أبوبكر سعيد: يصعب على العقل استيعاب «حكومة الدبيبة» في 8 أشهر

قال عضو مجلس النواب المقاطع أبو بكر سعيد:” يصعب على العقل البشري استيعاب فكرة حكومة من 35 وزيرًا، لمدة 8 أشهر فقط”، على حد تعبيره.

وأضاف أبو بكر سعيد:” انتخابات 24 ديسمبر 2021 هي الحل للخروج من هذه الفوضى”، على زعمه.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إنه انطلاقًا من المسؤولية الملقاة على حكومة الوحدة الوطنية وتقديرًا لحساسية وتحديات المرحلة الأمنية والاقتصادية، اعتمدت الحكومة في تشكيلتها الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات مع بعض الإضافة استثمارا للوقت وتفاديًا لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة، وضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي.

وأضافت الحكومة، في بيان لها مساء اليوم الجمعة، أنه سيكون من أولويات عمل الحكومة تحسين الخدمات للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

وتابع البيان:” لذا تضع حكومة الوحدة الوطنية بين يديّ السادة المواطنين هيكلية الحكومة (27 حقيبة وزارية) بجانب 6 وزراء للدولة و2 نواب للرئيس، والتي ستُعرض على أعضاء مجلس النواب يوم الإثنين المقبل في جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بمدينة سرت”.