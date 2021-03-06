أهالي طبرق يطالبون بمحاسبة الرائد محمود الورفلي بسبب اقتحام “وكالة” في بنغازي

رفض عدد من أهالي طبرق تصرف قائد كتيبة بالجيش الليبي بقيادة الرائد محمود الورفلي لما وصفوه اقتحام لتوكيل تويوتا فى بنغازي بحجة مخالفة الأسعار مطالبين بأخذ كل الإجراءات القانونية تجاة ذلك وتعويض المتضررين.

وقال بيان مصور رصدته “الساعة24″، نحن أهالي طبرق دار السلام وضواحيها ومؤسسات المجتمع المدني تابعنا ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ما حدث من اقتحام لوكالة سيارات تويوتا للسيارات فى مدينة بنغازي من قبل كتيبة تابعة للجيش الوطني بقيادة الرائد محمود الورفلي، وندين ونستنكر باشد العبارات هذا العمل المشين الذي يشين المؤسسة العسكرية التي حاربت المليشيات والإرهاب لأجل تأسيس دولة القانون والمؤسسات والفصل بين السلطات .

وتابع البيان، الليبيون ضحوا بابنائهم وأرزاقهم من أجل الجيش الوطني وسلطة القانون وتفعيل القضاء وليس لمثل هذه التصرفات المشينة، نطالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المعتدين ومحاسبتهم ورد المظالم لأهلها وتعويض المتضررين جراء هذه الحادثة.