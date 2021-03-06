“أمن طرابلس”: القبض على متهم بجرائم قتل وسطو مسلح في غوط الشعال

تمكنت دوريات التحري العام بمكتب البحث الجنائي التابع لمديرية أمن طرابلس من القبض على أحد المتهمين بمنطقة غوط الشعال والمطلوب على ذمة قضايا جنائية عدة والصادر بحقه أوامر قبض من النيابة العامة لارتكابه العديد من الجرائم منها القتل والسطو المسلح والخطف وحجر الحريات والابتزاز وتخريب الممتلكات والنصب.

ألقت العناصر الأمنية القبض على المتهم وبحوزته سلاح نوع مسدس قام بإشهاره على أعضاء الدوريات وبالتحقيق معه إعترف بإرتكابه لعدة جرائم-حسب ما أوردته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

اتخذت الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى مركز شرطة غوط الشعال من حيث الاختصاص، فيما ثمنت وزارة الداخلية “الجهود الأمنية التي يبذلها مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس في ضبط المجرمين والخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء العادل”-حسب وصف الوزارة.

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