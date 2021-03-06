كلية الإعلام والاتصال جامعة أجدابيا تنظم ورشة عمل علمية منهجية لطلاب مشاريع التخرج

نظمت كلية الإعلام والاتصال جامعة اجدابيا يوم الخميس الماضي ورشة عمل علمية منهجية لطلاب مشاريع التخرج للعرض المنهجي خاصة بطلاب قسم العلاقات العامة.

جاءت الندوة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الجامعة بحضور رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وخارجها والطلاب.

وأوضح عميد الكلية فرج العريبي أن الورشة المنهجية طريقة علمية حديثة وتعتبر من مستجدات العملية التعليمية في الكلية والجامعة ونسعى من خلالها على الاستفادة العلمية للطلبة.

وأضاف العريبي خلال العرض يقدم الطالب كيفية إعداد مشروع التخرج بالخطوات والأسس العلمية التي قام بها خلال إنجاز مشروع البحث العلمي من منهجية وإطار نظري ونتائج بحث ويستمع الطلاب على تعليقات أعضاء هيئة التدريس ومناقشاتهم العلمية للاستفادة خلال مرحلة اتمامهم لمشاريع التخرج.

كما شدد العريبي أنه من خلال هذا الطرح العلمي للمشروع يتفادى الطلاب الأخطاء التي من الممكن أن تحدث خلال استكمال بحوثهم، مضيفا أن الكلية بدورها تسعى في تجهيز خريجيها بمخرجات تواكب سوق العمل بشكل مهني وعلمي.

من جانبه قال رئيس قسم العلاقات العامة بالكلية جمال الحمري تعتبر هذه الورشة المنهجية من التطبيقات العملية لطلاب القسم عن كيفية تطبيق دراستهم المنهجية بشكل عملي من خلال عرضهم لمشاريع تخرجهم من جوانبها المعرفية والميدانية والعلمية.

وأكد الحمري إن مجهودات الطلاب في البحوث كانت واضحة حتى قبل استكمالها وان مناقشات أعضاء هيئة التدريس بكل الأقسام إضافة علمية واضافه لهم في الخطوات القادمة لاستكمال المشاريع العلمية بشكل صحيح.