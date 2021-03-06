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دي مايو: منح الثقة للحكومة الليبية خطوة مهمة نحو الاستقرار

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدد وزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” تأكيداته على أهمية أن يجتمع مجلس النواب الليبي في الثامن من شهر مارس الجاري، لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

جاءت تصريحات “دي مايو” خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية فرنسا “جان إيف لودريان”، التأم داخل وزارة الخارجية الإيطالية في روما ،حيث قال “دي مايو” إن هذا التعيين هو الطريق السريع في عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا، مضيفاً أن ليبيا دخلت مرحلة حاسمة من مسارها وهو تحول مهم، موضحاً أنها نتيجة بذل المجتمع الدولي جهوداً كبيرة من أجلها وخصوصاً الأمم المتحدة.

وأشار “دي مايو” إلى أنه تم التشديد على ضرورة الوقف الفوري لانتهاكات حظر الأسلحة وعلى أهمية مهمة “إيريني” الأوروبية من حيث دعم الحظر، كما توجه وزير الخارجية الإيطالي بالشكر لفرنسا على المساهمة الكبيرة في عملية “إيريني” ونتائجها الملموسة “التي يمكن أن تتحسن”- حسب ما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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