بالاسماء.. برلماني يكشف عن قائمة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة

كشف عضو مجلس النواب زياد دغيم، عن اسماء قائمة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وحذر زياد دغيم في تصريحات اعلامية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، من ابتزاز قد يمارسه رئيس البرلمان في اللحظات الأخيرة لخلط الأوراق واسقاط الحكومة .

وأضاف دغيم لقد استلم المجلس الرئاسي نسخة من تشكيلة الحكومة و اطلع الكثير من النواب عليها وهي مطابقة للتسريبات الأخيرة واحذر من التدليس والتزوير فيها، متابعا، منح الثقة هي الفرصة الأخيرة امام البرلمان قبل أن يحل محله ملتقي الحوار السياسي كمؤتمر تأسيسي وعلي “الدبيبة”أن لا يرضخ للابتزاز بعد شهر من المشاورات الواسعة

وأكد دغيم أن مجلس النواب محكوم بالتشريعات النافذة ومنها حق لكل نائب بتوقيع غير مكرر بإجمالي 40 نائب للاعتراض علي اسم مقترح من التشكيلة الوزارية .

وفيما يلي قائمة اسماء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة كما أوردها موقع “الساعة24”:

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي