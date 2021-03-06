مكتب “الدبيبة” يكشف عن توزيع الحقائب الوزارية على الأقاليم وأولويات عمل الحكومة

كشف المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية عن هيكلية الحكومة التي ستُعرض على أعضاء مجلس النواب الإثنين المقبل في جلسة منح الثقة المزمع عقدها في مدينة سرت.

وبحسب ما جاء على صفحة المكتب في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة، فقد تضمن التشكيل الحكومي 27 حقيبة وزارية موزعة على الأقاليم الثلاث.

وقال المكتب إن الحكومة اعتمدت في تشكيلتها الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات مع بعض الإضافة استثمارا للوقت وتفاديا لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة، وضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي.

وأضاف: سيكون من أولويات عمل الحكومة تحسين الخدمات للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

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