الشكري: المرتبات خط  أحمر فانتبهوا

قال محافظ المصرف المركزي المنتخب من قبل مجلس النواب محمد الشكري، في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك:” الليبيون لا يستجدون رزقهم من أحد، المرتبات خط أحمر فانتبهوا”.

وأجرى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قبل أيام اتصالا هاتفيا بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، للاستعلام عن سير دفع المرتبات.

وقال “الدبيبة” في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر: “أجريت صباح اليوم إتصالاً هاتفياً مع السيد الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي للإستعلام عن سير عملية دفع مرتبات المواطنين لشهري يناير وفبراير 2021، وقد طمأنني المحافظ بأنه سيتم تنفيذها اليوم الأربعاء 03/03/ 2021”.