السائح: المفوضية تحتاج إلى 4 أشهر للتحضير لأي عملية انتخابية

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، إن: “المعلومات التي تثار حول المسار الدستوري غير واضحة للمواطن، والذهاب إلى الانتخابات دون الاستفتاء على مشروع الدستور سيقود إلى مرحلة انتقالية رابعة، وإذا صُوّت على مشروع الدستور بنعم فسندخل مرحلة انتقالية مدتها 11 شهرا، أما إذا صُوّت على مشروع الدستور بــ لا فسيعود المشروع إلى الهيئة التأسيسية لتعديله”.

أضاف “السائح” في تصريحات لـ”قناة فبراير” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – مساء أمس الجمعة: “فريقا مجلسي الدولة والنواب لم يتّفقا على مخرجات المسار الدستوري، والمفوضية تحتاج إلى 4 أشهر للتحضير لأي عملية انتخابية، كما أن المفوضية تحتاج إلى 3 أشهر لتنفيذ قانون الانتخابات العامة”.

وتابع “السائح”: “حكومة الوفاق خصصت للمفوضية 50 مليون دينار ليبي للتجهيز للانتخابات في 24 ديسمبر، والمفوضية مستعدة لتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور في حال تسلّم القانون من مجلس النواب، كما أن الذهاب نحو انتخابات في 24 ديسمبر يحتاج إلى قوانين من السلطة التشريعية لبدء عملية التنفيذ” وفق قوله.