«الفاضلي»: أحقر مخلوق من يطالب بالعفو العام

قال فتحي الفاضلي، الأستاذ الجامعي والأكاديمي المعروف على قناة المفتي المعزول “التناصح” إن: “أحقر مخلوق من يطالب بالعفو العام الذي يشمل حتى جرائم القتل وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهو لم يفقد في هذه الحرب لا صاحب ولا ولد ولا قريب ولا حبيب ولا عزيز، ولم يُظلم ولم يُستولى على أرزاقه ولم يُهجر ولم يُدمر بيته، ولم يفقد طرفا من أطرافه ولم يُعذب ولم يقصف أطفاله، ولم يدافع عن مدينته، ولا ضحايا في دائرة حياته” على حد قوله.

أضاف “الفاضلي” في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك” يوم أمس الجمعة: “ذلك حق من حقوق الضحايا فقط، الضحايا هم من يُستمع إليهم إذا طالبوا بالعفو العام هم من يحق لهم العفو والتنازل والسماح إن أرادوا ذلك، أما إذا طالب بذلك غيرهم، فاعتبرها وقاحة ودناءة وأنانية ولقاقة وتدحنيس من الطراز الأول.. فرق كبير بين أن تطالب بالمصالحة الوطنية وأن تطالب بالعفو العام” على حد تعبيره.