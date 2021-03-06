حكماء المنطقة الغربية يطالبون بـ9 إجراءات.. التئام النواب ومنح الثقة للحكومة  أبرزها

أصدر تجمع حكماء وأعيان المنطقة الغربية بيانا لدعم حكومة الوحدة الوطنية، ودعوة مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته ومنح الثقة لها، وكذلك تضمن 9 مطالب هامة .

وقال التجمع:” نحن حكماء وأعيان المنطقة الغربية وطرابلس الكبرى والمنطقة الوسطي المنعقد فى زوارة، نهنئ أحرار ليبيا بالذكرى العاشرة لثورة 17 من فبراير، والتجمع يدعو دائما وابدا للصلح والتصالح بين الليبيين وبين مؤسسات الدولة وصولا للدولة المدنية ويؤكد لسبل الوصول لذلك على الآتي: