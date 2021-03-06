حكماء المنطقة الغربية يطالبون بـ9 إجراءات.. التئام النواب ومنح الثقة للحكومة  أبرزها

أصدر تجمع حكماء وأعيان المنطقة الغربية بيانا لدعم حكومة الوحدة الوطنية، ودعوة مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته ومنح الثقة لها، وكذلك تضمن 9 مطالب هامة .
وقال التجمع:” نحن حكماء وأعيان المنطقة الغربية وطرابلس الكبرى والمنطقة الوسطي المنعقد فى زوارة، نهنئ أحرار ليبيا بالذكرى العاشرة لثورة 17 من فبراير، والتجمع يدعو دائما وابدا للصلح والتصالح بين الليبيين وبين مؤسسات الدولة وصولا للدولة المدنية ويؤكد لسبل الوصول لذلك على الآتي:
- ندعم بقوة مخرجات الحوار السياسي فى جنيف الذى انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.
- ندعو مجلس النواب للالتئام وتحمل مسؤولياته ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- نبارك جهود اللجنة العسكرية 5+5 ونشد على أيديهم في وقت الاقتتال بين الليبيين وفتح الطرقات وندعوهم لاستكمال مشوار استكمال اللجنة العسكرية.
- ندعو لجنة الحوار السياسي في الإسراع لمنح الحكومة الثقة، فى حال إخفاق مجلس النواب فى ذلك.
- يؤكد التجمع فى حال إخفاق مجلس النواب ولجنة الحوار في منح الثقة للحكومة فسوف يكون التجمع داعما وبقوة لأي مبادرة وطنية لمنح الثقة لهذه الحكومة وكفانا تفرقا واختلافا واقتتالا.
- ندعو حكومة الوحدة الوطنية بعد منح الثقة بوضع أولوية دعم أسر الشهداء والمفقودين والمتضررين من الجرحي والمهجرين.
- ندعو الحكومة لضرورة الالتزام بمهامها التي تمت الإعلان عنها وهي المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة والتحضير للانتخابات فى 24 ديسمبر المقبل.
- ضرورة التزام حكومة الوحدة الوطنية بتأسيس وزارة تعنى بالمصالحة الوطنية ويجتمع تحت مظلتها جميع مدارس المصالحة الوطنية في شرق البلاد وغربها وجنوبها.
- نؤكد على دمعنا الكامل لجهاز الحرس الوطني وذلك فى إطار استيعاب ابنائنا من التشكيلات المسلحة وحصر استخدام السلاح على المؤسسة مؤسسات الدولة الأمنية العسكرية.
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