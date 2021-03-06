الصور: لا زال هناك إرهابيون يتبعون تنظيم داعش غرب ليبيا

أكد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام طرابلس، الصديق الصور، أن إلقاء غرفة العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب في مصراتة، القبض على عنصرين من تنظيم داعش، كان نتيجة معلومات استخباراتية سابقة وتعاون دولي.

الصور أوضح في تصريحات صحفية أن مجموعة من عناصر التنظيم الإرهابي كانت في الصحراء الغربية ثم غادرت إلى مناطق بمدن الشمال الليبي، قبل القبض عليها جميعا، مبينًا أن آخر عنصرين من هذه المجموعة تم القبض عليها يوم الأربعاء، وفق قوله.

وأشار إلى أن عمليات القبض على عناصر هذه المجموعة تمت في مصراتة والقرة بوللي وطرابلس والزاوية، منوها إلى أن جميع العناصر ليبية الجنسية، وقد انضموا إلى التنظيم في بعض مناطق الشرق ثم انتقلوا إلى الجنوب ثم إلى مدن الشمال الغربي.