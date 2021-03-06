مناطق غرب البلاد تشهد تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

أخبار ليبيا 24

يشهد الطقس تقلبات جوية تؤثر على غرب ليبيا بداية من يوم الغد مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة يوم الاثنين.

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية تكون السماء في رأس أجدير وسرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة صافية إلى قليلة الغيوم تتكاثر مساء الاثنين، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط مساء الغد تتحول يوم الاثنين إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19-25)م وتسجل ارتفاعا يوم الاثنين على أغلب المناطق.

بينما في الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة تكون السماء صافية إلي قليلة الغيوم ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط مساء الاثنين على بعض المناطق مثيرة للأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20 – 26) م تصل على جالو إلى (28) م وتسجل انخفاضا يوم الغد على أغلب المناطق.

أما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تكون السماء صافية إلي قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا تتحول يوم الاثنين إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25-31)م.

وفي الكفرة والسرير وتازربو تكون السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25 – 27)م.