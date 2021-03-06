الإعلان عن هيكلية الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية على الأقاليم

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية هيكلية الحكومة المؤلفة من 27 حقيبة وزارية منهم 6 وزراء دولة ونائبين لرئيس الوزراء

وبين المكتب الإعلامي أنه فيما يخص المثلث الأمني فإن القائد الأعلى للجيش من المنطقة الشرقية ورئيس الأركان من المنطقة الغربة ووزير الداخلية من الجنوب وفيما يتعلق بالمثلث الاقتصادي فإن وزارة التخطيط ومؤسسة النفط والمصرف المركزي من نصيب الشرق فيما للغرب وزارة الاقتصاد والنفط وحاز الجنوب على وزارة المالية وفيما يتعلق بالوزارات السيادية فكان من نصيب الشرق وزارتي الخارجية والتخطيط والغرب وزارتي الاقتصاد والعدل والجنوب اوزارات الدفاع والداخلية والمالية وبالنسبة للوزارات الإنسانية فإن وزارات السياحة والرياضة من الشرق والشباب والخدمة المدنية من الغرب والشؤون الاجتماعية والثقافة من الجنوب وفيما يخص الوزارات الخدمية فإن وزارات الموارد المائية والصحة والتعليم والثروة الحيوانية والزراعة من الشرق فيما كان نصيب الغرب وزارات المواصلات والإسكان والزراعة والتعليم العالي والنفط والحكم المحلي والتعليم التقني وكان من نصيب الجنوب وزارتي العمل والبيئة

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الحكومة اعتمدت في تشكيلتها الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات مع بعض الإضافة استثمارا للوقت وتفاديًا لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة، وضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي مبينة أنه سيكون من أولوياتها تحسين الخدمات للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الحكومة ستعرض على أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين القادم في جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بمدينة سرت.