غوقة: نتمنى أن يخيب “مجلس النواب” ظننا ويلتئم ويمنح الحكومة الثقة”

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقًا عبدالحفيظ غوقة، إن ريتشارد نورلاند السفير الأمريكي هو من بدأ العودة للحوار والعملية السياسية وتثبت وقف إطلاق النار والمسار العسكري منذ يوليو العام الماضي، وسعى بين الأطراف المختلفة، كما أنه يدعم ستيفاني وليامز المبعوثة الأممية السابقة، إضافة للدعم الذى حصل عليه من الإدارة الأمريكية آنذاك الخاص بإصدار قانون يدعو للاستقرار في ليبيا.

وأضاف غوقة في لقاء له على قناة “العربية الحدث” ورصدته “الساعة24″، أعتقد أنه من المصلحة أن تكلل كل تلك الجهود التي بدأت منذ ما يزيد عن 6 أشهر بمنح الثقة للحكومة التي انتجها ملتقى الحوار السياسي، متابعا الرجل سعي بشكل جدي من أجل الوصول إلى هذه اللحظة، لذا التتويج بمنح الثقة غاية في الأهمية وهذا يعود لمجهود السفير الأمريكي والمبعوثة الأممية.

وعن إمكانية عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الجديدة في تشكيل حكومة كفاءات، قال “غوقة”:” الدبيبة من خلال الهيكلة التي قدمها لمجلس النواب ثم اتبعها بأسماء الحقائب راعي المناطقية و وقع تحت ضغط المحاصصة ، لذلك كانت حكومة موسعة، ولكن مسألة الكفاءات مرتبطة بالأشخاص، وهناك تسريبات عن هذه الحكومة وحتي نتبين حقيقة التشكيلة ننتظر جلسة الاثنين المقبل لو انعقد مجلس النواب، ونتمني أن يخيب ظننا بأنه لن يلتئم، وينظر فى التشكيل ويمنح الحكومة الثقة.