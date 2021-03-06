غوقة: نتمنى أن يخيب “مجلس النواب” ظننا ويلتئم ويمنح الحكومة الثقة”

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقًا عبدالحفيظ غوقة، إن ريتشارد نورلاند السفير الأمريكي هو من بدأ العودة للحوار والعملية السياسية وتثبت وقف إطلاق النار والمسار العسكري منذ يوليو العام الماضي، وسعى بين الأطراف المختلفة، كما أنه يدعم ستيفاني وليامز المبعوثة الأممية السابقة، إضافة للدعم الذى حصل عليه من الإدارة الأمريكية آنذاك الخاص بإصدار قانون يدعو للاستقرار في ليبيا.
وأضاف غوقة في لقاء له على قناة “العربية الحدث” ورصدته “الساعة24″، أعتقد أنه من المصلحة أن تكلل كل تلك الجهود التي بدأت منذ ما يزيد عن 6 أشهر بمنح الثقة للحكومة التي انتجها ملتقى الحوار السياسي، متابعا الرجل سعي بشكل جدي من أجل الوصول إلى هذه اللحظة، لذا التتويج بمنح الثقة غاية في الأهمية وهذا يعود لمجهود السفير الأمريكي والمبعوثة الأممية.
وعن إمكانية عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الجديدة في تشكيل حكومة كفاءات، قال “غوقة”:” الدبيبة من خلال الهيكلة التي قدمها لمجلس النواب ثم اتبعها بأسماء الحقائب راعي المناطقية و وقع تحت ضغط المحاصصة ، لذلك كانت حكومة موسعة، ولكن مسألة الكفاءات مرتبطة بالأشخاص، وهناك تسريبات عن هذه الحكومة وحتي نتبين حقيقة التشكيلة ننتظر جلسة الاثنين المقبل لو انعقد مجلس النواب، ونتمني أن يخيب ظننا بأنه لن يلتئم، وينظر فى التشكيل ويمنح الحكومة الثقة.
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