القائم بأعمال السفارة الليبية في غينيا يقدم أوراق اعتماده

قدم القائم بأعمال السفارة الليبية في غينيا عبدالكريم العفشوك أوراق اعتماده لوزير خارجية غينيا إبراهيم الخليل.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن القائم بالأعمال سلم رسالة خطية من وزير الخارجية محمد سيالة لنظيره الغيني تتعلق بتطوير أفاق التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، ورغبة حكومة الوفاق في دعم وتنمية العلاقات بين البلدين والشعبين.

وأعرب القائم بأعمال السفارة الليبية عن أسفه العميق للوضع الذي ألت إليه أوضاع السفارة الليبية بغينيا خلال الفترة الماضية، وجدد استعداد بلاده لطيِّ صفحة الماضي وبناء جسور علاقة متينة جديدة بين بلاده وحكومة الوفاق.

وعبر الوزير الغيني عن تقديره لجهود الدبلوماسية الليبية التي أثمرت عن عودة السفارة الليبية بكوناكي لحكومة الوفاق ووعد بتسهيل إجراءات القائم بالأعمال الجديد اعتباراً من وزارته التي يرأسها وباقي الوزارات ومؤسسات الدولة، وأن أبواب الوزارة مفتوحة أمامه في جميع الأوقات.