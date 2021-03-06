«بوسهمين»: أسرع الشعوب قابلية للاستعمار الخارجي من ترضى باغتيال «الكرامة»

قال نوري بوسهمين، رئيس ما يعرف “تيار يا بلادي” إن: “الشعوب‬ التي ترضى بأن تغتال كرامة‬ الإنسان وحريته فيها وتصادر حقوقه وتنتقص إنسانيته تصبح أطوع الشعوب للاستبداد الداخلي‬ وأسرعهم قابلية للاستعمار الخارجي” وفق قوله.

أضاف رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته الأسبق، في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” أمس: “الشعوب التي اعتادت الظلم هي في الحقيقة في عبودية أشد من عبودية بني إسرائيل لفرعون وقد ضربت عليهم الذلة في كل بلد وصاروا يباعون في أسواق النخاسة الدولية دون أن يحركوا ساكنًا” على حد تعبيره.