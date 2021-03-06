“لافروف وكوبيش” يبحثان مستجدات الملف الليبي

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش؛ عددًا من القضايا المتعلّقة بالوضع في ليبيا.

وأكد الطرفان، خلال محادثتهما، على أهمية سرعة اعتماد مجلس النواب لتشكيلة حكومة الوحدة الوطنية، وأن يكون علامة فارقة على طريق المزيد من التطبيع الشامل للوضع وتنفيذ الإصلاح الدستوري وإجراء الانتخابات في البلاد المقررة في 24 ديسمبر 2021.

ومن المقرّر أن يعقد مجلس النواب، الاثنين المُقبل، في مدينة سرت؛ جلسةً تشاوريةً بشأن منح الثقة للحكومة الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وسبق، أن أكدت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، أن مكان اجتماع مجلس النواب بمدينة سرت جاهزٌ وآمنٌ لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، طيلة الفترة منذ بداية الجلسة إلى نهايتها.

من جانبها، أكدت البعثة الأممية في ليبيا أنها تُشجع مجلس النواب بشدة على الاجتماع يوم الثامن من مارس في سرت؛ لمناقشة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي اقترحها رئيس الوزراء المكلّف.

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