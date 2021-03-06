«عقيله صالح في قفص الاتهام».. نواب وسياسيون: رئيس البرلمان يعرقل السلطة الجديدة

في وقت كشف فيه عدد من النواب والسياسيين عن رشاوى عرضتها دولاً وأشخاصاً لصالح التصويت لقائمة عقيلة صالح وفتحي باشاغا في الانتخابات الرئاسية بملتقى الحوار السياسي، بدا مفهوماً لدى الشارع الليبي على نحو كبير السبب وراء عرقلة منح الثقة للحكومة الجديدة، وسط اتهامات لرئيس مجلس النواب الحالي عقيلة صالح بأنه من يقف وراء عرقلة منح الثقة للحكومة.

وفي قت خرجت فيه أراء مؤيدة لذهاب عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف بالذهاب إلى ملتقى الحوار السياسي لنيل ثقة حكومته، سربت صحفاً تقارير تزعم تلقي أعضاءً بملتقى الحوار رشاوى بهدف التصويت لقائمة “المنفي – الدبيبة”، ما يطعن في مصداقية أي محاولة من جانب “الدبيبة” لنيل الثقة من ملتقى الحوار السياسي.

وفي الوقت الذي أعلن فيه مجلس النواب طرابلس عن جاهزيته للقبول بعقد أي جلسة في أي مدينة ليبية لمنح الثقة للحكومة الجديدة بأكثر من 130 نائباً، يبقى عقيلة صالح في زاوية الاتهام بالسعي على عرقلة عقد هذه الجلسة.

وقال عضو بملتقي الحوار السياسي رفض الكشف عن اسمه، أن القيادي الإخواني وعضو “الملتقى” نزار كعوان عرض علي عضو أخر عن الجنوب مبلغ مالي مقابل التصويت لقائمة باشاغا ولكنه رفض وطلب منصب نائب رئيس الحكومة ولكن كعوان رفض معللاً ذلك ان المنصب من حصة الجنوب.

عضو ملتقى الحوار قال لـ”الساعة 24″ إن ثلاث دول مارست ضغوط مباشرة لتمرير قائمة باشاغا وعقيلة هي الأن تريد معاقبة من رفض الضغوط عن طريق لجنة الخبراء التي سربت تقريراً زعم دفع رشاوى للتصويت لصالح قائمة الدبيبة.

وكشف العضو السابق بالمؤتمر الوطني العام توفيق الشهيبي أن ‏تسريبات تقرير لجنة الخبراء بالأمم المتحدة ذكرت اسم شخص مرتبط بقائمة (عقيلة صالح – فتحي باشاغا)، قام بعرض المال لأجل شراء أصوات لصالح هذه القائمة، في تصويت ملتقى الحوار على السلطة التنفيذية الجديدة.

وقال الباحث الليبي بشير الزواوي إن التقرير كشف عن شخص من طرف باشاغا عرض رشوة على أحد المصوتين بقيمة 100 ألف دولار، وفي الجولة الأخيرة عرض مضاعفة المبلغ 3 مرات.

وهاجم النائب أبو بكر سعيد، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، من خلال تغريدة له على موقع “تويتر”، حيث قال: “في ظل استمرار شروط عقيلة صالح ونائبيه ورفض البعثة الأممية لأي اجتماع لمنح الثقة للحكومة إلا برئاستهم، لا بديل إلا بالتوجه لملتقى الحوار السياسي، لنيل الثقة للحكومة الجديدة، وعندها يصبح مجلس النواب في مهب الريح وينتهي وجوده إلى الأبد”.

وأضاف “سعيد” في تغريدة أخرى: “لا يمكن لمن خسر سباق الرئاسة أن يكون حكما في جلسة منح الثقة لحكومة منافسيه، وفق قوله”.

واستنكر عضو مجلس النواب مبروك الخطاب، ما وصفه بتفرد رئاسة البرلمان بالدعوة إلى الجلسات معتبرًا أنه يجب أن يكون ذلك بالتشاور مع الأعضاء.

وأوضح أن “كثير من النواب يرون أن عقيلة لا يريد تمرير الحكومة بل عرقلتها، ولذا أرى أن عليهم إقامة الحجة عليه بالذهاب إلى حيث دعاهم”.

من جانبه، هاجم عضو مجلس النواب خالد الأسطى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، متهما إياه بعرقلة منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وقال الأسطى في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن دعوة عقيلة صالح لجلسة البرلمان في سرت أو طبرق لا تحظى بقبول الغالبية العظمى من النواب، وأضاف أن عقيلة بهذه الدعوة التي وصفها بالمتناقضة لا يريد عقد الجلسة ولا يريد منح الثقة للحكومة، معتبراً أن استمرار عقيلة صالح في المشهد السياسي يهدد الاستحقاقات المستقبلية، على حد تعبيره.

من جهته، قال النائب على كشير عضو مجلس النواب، إن اجتماع سرت استحقاق وطني ومطلب شعبي وأن اغلب النواب سوف يكونوا في الموعد، بغض النظر عن التجاذبات والانقسامات التي استمرت لأكثر من ستة سنوات، وعلى من يضع شروط على المكان الذي سوف نجتمع فيه لإعطاء الحكومة الثقة ينطبق حتى على المكان الذي ستعمل فيه الحكومة.

أضاف “كشير” في تصريح خاص لـ”الساعة 24″ أنه بخصوص مقر البرلمان، فإن البرلمان سيد قراره عندما يجتمع بنصاب هو من يقرر مكانه، وفي حالة عرقلة عقيلة صالح الجلسة فإن أعضاء البرلمان مصممين على الاجتماع وعلى النائب الأول والنائب الثاني القيام بدورهم المنتظر منهم أمام الليبيين.

وقال عبد الحميد النعمي، المحلل السياسي، الذي شغل في الماضي منصب وزير الخارجية في ما تعرف بـ”حكومة الإنقاذ”، أن الأزمة في لجوء “الدبيبة” إلى سلطة يفترض أنها الخصم والحكم، في إشارة إلى منافسه الخاسر، عقيلة صالح.