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“ثابت” يدعو النواب إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا عضو مجلس النواب، عبد المطلب ثابت، زملاءه النواب؛ إلى المشاركة في جلسة سرت، بعد غد الاثنين، لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وطالب “ثابت”، النواب بتحمّل مسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية في المُشاركة بالجلسة، وتغليب المصلحة العليا للبلاد؛ من أجل إنهاء حالة الانقسام.

وأشار النائب إلى أن الليبيين يتطلعون إلى سعي السلطة التنفيذية الجديدة لحلّ المشكلات التي يُعاني منها الوطن والمواطن، وتوفير مُتطلّبات الحياة كافة، وإنهاء الانقسام في مؤسسات الدولة والعمل على المُصالحة الوطنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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