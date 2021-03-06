النائب أبوبكر سعيد: استبعاد ترهونة من حكومة الدبيبة ظلم واستهزاء

اعتبر عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة أبوبكر أحمد سعيد أن استبعاد ترهونة عن التشكيلة الحكومية التي طرحها عبدالحميد الدببيبه ظلم وعبث واستهزاء.

وقال “سعيد” في منشور على حسابه على فيسبوك، “اليوم تفاجئنا كغيرنا بتشكيلة غريبة أرضت أغلب المدن، إلا ترهونة، فهي كما كانت غير ممثلة في ملتقى الحوار السياسي بجنيف، ها هي اليوم تستبعد من جديد وتخرج من قائمة حكومتهم الموقرة”.

وأضاف النائب عن ترهونة “لم أكن يومًا قبليًا ولا جهويا ولكن ما نشهده اليوم قمة الظلم والعبث والاستهزاء، لكننا نحن مع الوطن ووحدته واستقراره، حتى ولو ظلمنا ألف ألف مرة” .

وأشار إلى أنه” اقترح منذ البداية تشكيل حكومة كفاءات مصغرة، باعتبار أن مدتها قصيرة ومهامها محددة، فرفضوا وقالوا المرحلة تتطلب حكومة موسعة لإرضاء كافة مدن ومناطق ليبيا.