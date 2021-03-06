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في إشارة إلى قائمة “المنفي والدبيبة”..”السفير البريطاني: من المهم عقد جلسة مجلس النواب ومنح الثقة

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال سفير بريطانيا لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، في إشارة إلى القائمة الفائزة “المنفي والدبيبة”:”من المهم أن تنعقد جلسة مجلس النواب قريباً للتصويت على منح الثقة لنتائج ملتقى الحوار السياسي ودعم ليبيا على الطريق نحو مستقبل أفضل”.

وفي الوقت الذى طالبت فيه مجالس وحكماء وأعيان بلديات بالمنطقة الغربية والشرقية والجنوبية بدعم حكومة الوحدة الوطنية، ودعوة مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته ومنح الثقة لها، وكذلك سفراء عدة دول أجنبية مثل فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة، إلا أنه في المقابل، أحاط الغموض جلسة مجلس النواب المرتقبة في سرت، وسط استمرار الانقسام بين أعضائه، إذ اشترط أعضاء منشقون عن المجلس في طرابلس إخلاء أي مدينة يتقرر عقد جلسة منح الثقة للحكومة فيها من «المرتزقة والقوات الأجنبية» وأن تتم بحضور «مراقبين محليين ودوليين».

وفيما دعا عدد من النواب إلى التواصل عن بُعد، في حال تعذر التئام مجلس النواب في الأجل المحدد، من أجل الإسراع بمنح الثقة للحكومة، طالب 120 عضوا نائبي رئيس النواب الدعوة لعقد جلسة منح الثقة بمدينة غدامس إذا تعذر عقدها في سرت.

ويرى مراقبون أن بعض النواب والقوى الدولية المتحالفة معهم يسعون بكل جدية لنقل الجلسة من سرت، في محاولة لعرقلة إجراءات منح الثقة للحكومة الجديدة.

و كشفت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، عن أن عددا كبيرا من نواب المنطقة الغربية رافضون حضور الجلسة التي دعا إليها عقيلة صالح  مضيفة: “هناك احتمال كبير أن تعقد الجلسة في مدينة غدامس برئاسة نائبي عقيلة، على أن يكون النصاب بحضور 120 نائبا؛ لاعتماد الحكومة أولا ثم يُختار رئيس جديد للمجلس”.

بدوره أوضح عضو مجلس النواب زياد دغيم في تصريح خاص لـ«الساعة 24»، أن مدينة سرت هي المقر القانوني الجديد لمجلس النواب بموجب قرار البرلمان بآخر جلسة عقدها، لافتا إلى أن منح الثقة للحكومة الجديدة يحتاج إلى نصاب 83 نائبا.

وترجع مصادر برلمانية رفضت الإفصاح عن هويتها، الانقسام الحالي إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح واتهمته بعرقلة منح منافسه عبد الحميد الدبيبة الثقة من مجلس النواب، ومحاولة فرض إملاءات على التشكيلة الوزارية.

وكشف رئيس الحكومة الموحدة عبد الحميد الدبيبة، عن انتهائه الخميس، من تشكيلة الوزارية، و قام بتسليم تشكيلة حكومته مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية، إلى هيئة رئاسة مجلس النواب.

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • كان ما يهم أستيفاني في آخر ايام عملها في ليبيا أن تحقق شئ تكسب شو اعلامي تختتم به مشوارها وخاصه وهي راحله لا محاله عن منصبها وكما يقول المثل الليبي اللي ماشي بكره مو ناوي ستره فلم يكن ليتسني لها ان تحقق شئ تتناقله قنوات العالم الأخبار علي انه انجاز استيفاني الذي أختتمت به عملها في ليبيا لولا مراضاتها للاطراف الأقواء وتجاهلها للليبيين في مفاوضات جنيف وهي تعلم لولا المحافظه مصالح تركيا والاخوان والغرب الاستعماري في الحكومه القادمه فلن يقبل منها أي اقتراح لأي حكومه ستطرحه مالم يكون الطرح منسجم مع رغبات تركيا ودول الغرب فبكت بهم الدول المسيطره علي قرارات الامم المتحده وبكت بهم تركيا اما الليبيين فلا بواكي لهم فأستشارت الاتراك ما رأيكم في أستبدال ابنكم السراج بابنكم علي ادبيبه فهو غني عن التعريف بيما لديه من صفقات تجاريه مع حكومة اردوغان علاوة علي انه هو من المحافظه التركيه رقم 82 الواقعه في شمال أفريقيا (مصراته) فقالوا الاتراك اوكي لكن عندك 75 بدله وقرواطه في ما يسمي لجنة 75 فقالت ولا يهمكم فهؤلاء في يدي فما نقوله يسمع لديهم وما ابتغيه يتم لي واخبرت الغرب الاستعماري قائله وجدت بديل عن السراج وسيكون بديل شكلي اما مضمون حكومته فسيكون نفس مضمون حكومة السراج مع بعض التعديلات لأهام الليبيين بأن الفرج قد جاءهم علي يدي فقالوا لها طيب وماذا عن 75 صوره الذين نراهم يتحركون جنبك في جنيف فقالت لا فهؤلاء حركه بلا بركه انا هي التي بيدها الحل والربط في ليبيا وما يهمني هو موافقتكم انتم والاتراك علي أختياري لهذه الحكومه واعتقد ان حكومه تركيه الهوي بسراج آخر أسمه علي ادبيبه لهي خير اختار مني فقالوا لها اوكي طالما اردوغان قال اوكي فتحي نحن نقول لك اوكي

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