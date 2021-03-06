في إشارة إلى قائمة “المنفي والدبيبة”..”السفير البريطاني: من المهم عقد جلسة مجلس النواب ومنح الثقة

قال سفير بريطانيا لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، في إشارة إلى القائمة الفائزة “المنفي والدبيبة”:”من المهم أن تنعقد جلسة مجلس النواب قريباً للتصويت على منح الثقة لنتائج ملتقى الحوار السياسي ودعم ليبيا على الطريق نحو مستقبل أفضل”.

وفي الوقت الذى طالبت فيه مجالس وحكماء وأعيان بلديات بالمنطقة الغربية والشرقية والجنوبية بدعم حكومة الوحدة الوطنية، ودعوة مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته ومنح الثقة لها، وكذلك سفراء عدة دول أجنبية مثل فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة، إلا أنه في المقابل، أحاط الغموض جلسة مجلس النواب المرتقبة في سرت، وسط استمرار الانقسام بين أعضائه، إذ اشترط أعضاء منشقون عن المجلس في طرابلس إخلاء أي مدينة يتقرر عقد جلسة منح الثقة للحكومة فيها من «المرتزقة والقوات الأجنبية» وأن تتم بحضور «مراقبين محليين ودوليين».

وفيما دعا عدد من النواب إلى التواصل عن بُعد، في حال تعذر التئام مجلس النواب في الأجل المحدد، من أجل الإسراع بمنح الثقة للحكومة، طالب 120 عضوا نائبي رئيس النواب الدعوة لعقد جلسة منح الثقة بمدينة غدامس إذا تعذر عقدها في سرت.

ويرى مراقبون أن بعض النواب والقوى الدولية المتحالفة معهم يسعون بكل جدية لنقل الجلسة من سرت، في محاولة لعرقلة إجراءات منح الثقة للحكومة الجديدة.

و كشفت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، عن أن عددا كبيرا من نواب المنطقة الغربية رافضون حضور الجلسة التي دعا إليها عقيلة صالح مضيفة: “هناك احتمال كبير أن تعقد الجلسة في مدينة غدامس برئاسة نائبي عقيلة، على أن يكون النصاب بحضور 120 نائبا؛ لاعتماد الحكومة أولا ثم يُختار رئيس جديد للمجلس”.

بدوره أوضح عضو مجلس النواب زياد دغيم في تصريح خاص لـ«الساعة 24»، أن مدينة سرت هي المقر القانوني الجديد لمجلس النواب بموجب قرار البرلمان بآخر جلسة عقدها، لافتا إلى أن منح الثقة للحكومة الجديدة يحتاج إلى نصاب 83 نائبا.

وترجع مصادر برلمانية رفضت الإفصاح عن هويتها، الانقسام الحالي إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح واتهمته بعرقلة منح منافسه عبد الحميد الدبيبة الثقة من مجلس النواب، ومحاولة فرض إملاءات على التشكيلة الوزارية.

وكشف رئيس الحكومة الموحدة عبد الحميد الدبيبة، عن انتهائه الخميس، من تشكيلة الوزارية، و قام بتسليم تشكيلة حكومته مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية، إلى هيئة رئاسة مجلس النواب.