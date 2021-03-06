خارجية إيطاليا: ليبيا دخلت مرحلة حاسمة على الطريق نحو الاستقرار

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، إن “ليبيا دخلت في المرحلة الحاسمة على طريقها نحو الإستقرار من خلال انتقال مؤسساتي مهم”، وهي “نتيجة بذل المجتمع الدولي جهودا كبيرة من أجل تحقيقها، بتيسير حاسم ولا غنى عنه من جانب الأمم المتحدة”

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، أكد دي مايو أن “العنصر المركزي في محادثاتنا كان الملف الليبي، والذي دعونا الى لقاء مثمر بين المخابرات الإيطالية والفرنسية حول الملف” بحسب وكالة آكي.