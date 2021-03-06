“تعليم الوفاق” تبحث سبل العودة الآمنة للدراسة

بحث رئيس قسم شؤون التعليم بإدارة التعليم الثانوي بوزارة تعليم “الوفاق”، مع مراقبي التعليم بـ 18 مكتبًا بالمنطقة الغربية سبل تذليل عودة الدراسة الآمنة.

وحضر الاجتماع، الذي عُقد بقاعة الاجتماعات بمركز شهداء سواني بن آدم للتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة؛ عضو المجلس البلدي سواني بن آدم، ومراقب التعليم بالبلدية، وعدد من مديري التعليم الثانوي في عددٍ من مراقبات التعليم.

وبحث الاجتماع سبل معالجة العجز في المعلمين، وتحديد التخصصات والاحتياجات بعد تطبيق التعليم عن بعد، وتكنولوجيا التعليم في المدارس.

كما أكد الحاضرون على ضرورة إعادة فتح معاهد المعلمين العالية والمتوسطة، مع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا” داخل المؤسسات التعليمية.

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