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تفاصيل جديدة عن تورّط شركة تركية بنقل أسلحة إلى ليبيا

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف موقع “نورديك مونيتور” السويدي، تفاصيل جديدة عن تورّط شركة تركية، مسجّلة بمقاطعة “قونيا” التركية، في انتهاك لحظر توريد السلاح المفروض على ليبيا.

وأشار الموقع إلى رصد تحرك جديد لعنصر يتبع شركة “BKNC”، التي اتهمتها الأمم المتحدة، سابقًا، بانتهاك العقوبات المفروضة على ليبيا، حيث خرج من الظلّ بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الشركة، في سبتمبر 2020.

ووفقًا لبيانات السجل التجاري التي تم تقديمها في 29 ديسمبر 2020؛ قام “نوري علي كارابيلجين”، وهو مستشار جمركي يبلغ من العمر 48 عامًا، بإدراج نفسه كمدير عام لشركة السمسرة.

وعلى الورق، لا تزال الشركة مملوكة بالكامل لنوري كارابيلجين، القائم بأعمال الشركة وأحد أقارب نوري علي، وأجريت هذه التغييرات الشكلية؛ لتبقى لدى “نوري علي” السلطة القانونية الكاملة لتمثيل الشركة، في جميع أنواع الصفقات التجارية كمدير عام.

وفي تقريرٍ لفريق خبراء الأمم المتحدة في ديسمبر 2019؛ ورد اسم الشركة كمورد أسلحة إلى ليبيا، بعد أن اكتشفت سلطات ميناء مصراتة أمر شحنة أسلحة موردة في 7 يناير 2019، أثناء تفتيش حاوية تم تفريغها بالميناء.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • لا جديد …معروف عن تركيا انها تبيع الاسلحة للميليشيات والعصابات في ليبيا وايضا في دول عديدة…النظام التركي لا أخلاق ولا ضمير لديه مادام هذا القردوغان علي رأس السلطة …هذا البائس يبيع اي شيء مقابل النقود التي يسثمرها لصالحه وصالح ابناءه وصهره والجميع اصبح يعرف المليارات المفقودة من مصرف تركيا المركزي…القردوغان سارق ولص محترف وسيأتي يوما ينقلب عليه الشعب التركي …القردوغان عميل لامريكا واسرائيل والجميع يجب ان يعرف هذا ولاينكره الا جاهل ومنهم جماعة الخوان الذين يقومون بالدعاية له كأنه حامي الاسلام والمسلمين ومنقذ فلسطين وهذا كله افتراء وكذب…وبالحقائق العالم يعرف انه عميل لامريكا واسرائيل وتكفي البيانات الرسمية عن حجم التبادل التجاري والسياحي مع اسرائيل وامريكا التي تبين حجم العلاقة والمبالغ الضخمة التي يتم ضخها في الاقتصاد الاسرائيلي…حسبنا الله ونعم الوكيل في اردوغان ومن والاه…

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