السفير الأمريكي: لتحقيق ديمقراطية حقيقية في ليبيا يجب إشراك النساء والرجال بالعملية السياسية

ليبيا – أجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مناقشة افتراضية مع خمس قيادات بارزات من ليبيا بمشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة سابقا ستيفاني ويليامز كضيفة في الحوار.

المناقشات ركزت وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للسفارة على محاور مؤتمر الأمم المتحدة عبر الإنترنت الذي تستضيفه هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركاؤها، بما في ذلك سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 8 مارس.

وقال نورلاند “نحن نجتمع في مرحلة مهمة في حياة ليبيا ومستقبلها، وأنتم بصدد إعادة بناء البلاد وتحقيق ديمقراطية حقيقية … نحتاج إلى التذكير بأنه لتحقيق ديمقراطية حقيقية، يجب إشراك النساء والرجال، وخاصة خلال الملتقى السياسي ، لهذا قمنا بدعوة نساء مهمات لمناقشة هذه العملية والفترة القادمة.”

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية