لجنة بنغازي الطبية تُصدر تعميمًا حول خطورة الوضع الوبائي

حذرت اللجنة الطبية التنفيذية لمكافحة “كورونا” في بنغازي، من خطورة الوضع المحلي خاصةً بعد ظهور السلالة الجديدة السريعة الانتشار.

ودعت اللجنة، في التعميم الذي نشرته، جميع الجهات العامة، الشركات، المؤسسات الحكومية، وكافة أصحاب المهن والمصانع والمصارف والأسواق؛ إلى التقيّد بالإرشادات، وارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتأكد من تطبيق هذه التعليمات من قبل العاملين في هذه المؤسسات والمراجعين.

كما أكدّت اللجنة على أهمية استخدام المعقمات، وغسل اليدين، وتهوية المكان بشكل جيد، وتخفيض عدد العاملين فيه إلى أقل عدد ممكن.

وطلبت اللجنة من الغرفة المركزية وفرق الرصد والتقصي، الاستجابة السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقّ المخالفين للقانون الصحي.

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