ولى عهد السعودية يهنئ “المنفي بفوزه” في نتائج تصويت ملتقى الحوار الليبي

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتخب الدكتور محمد المنفي، برقية تهنئة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة فوزه بنتائج التصويت في ملتقى الحوار الليبي المنعقد في جنيف، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي للمجلس .
وفى 5 نوفمبر الماضى، فازت قائمة السفير محمد المنفى بانتخابات السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، التي اختارها المشاركون بالحوار السياسى الليبى في جنيف، الجمعة، من بين 4 قوائم للمرشحين.
وحصلت قائمة «المنفى» على أعلى الأصوات في اقتراع الجولة الثانية، بعد أن حلت في المرتبة الثانية بالجولة الأولى، بعد قائمة عقيلة صالح التي فشلت في الحصول على النسبة الحاسمة للفوز من الجولة الأولى، وهى 60% من الأصوات.
وأسفر التصويت بذلك عن تولى محمد يونس المنفى منصب رئيس المجلس الرئاسى في ليبيا، وموسى الكونى وعبدالله اللافى نائبين، ورجل الأعمال والسياسى عبدالحميد دبيبة رئيسًا للحكومة.
وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا فوز قائمة «المنفى» بالحصول على 39 صوتًا، مقابل 34 صوتًا لقائمة عقيلة صالح، مع امتناع عضو واحد عن التصويت.
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