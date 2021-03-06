ولى عهد السعودية يهنئ “المنفي بفوزه” في نتائج تصويت ملتقى الحوار الليبي

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتخب الدكتور محمد المنفي، برقية تهنئة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة فوزه بنتائج التصويت في ملتقى الحوار الليبي المنعقد في جنيف، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي للمجلس .

وفى 5 نوفمبر الماضى، فازت قائمة السفير محمد المنفى بانتخابات السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، التي اختارها المشاركون بالحوار السياسى الليبى في جنيف، الجمعة، من بين 4 قوائم للمرشحين.

وحصلت قائمة «المنفى» على أعلى الأصوات في اقتراع الجولة الثانية، بعد أن حلت في المرتبة الثانية بالجولة الأولى، بعد قائمة عقيلة صالح التي فشلت في الحصول على النسبة الحاسمة للفوز من الجولة الأولى، وهى 60% من الأصوات.

وأسفر التصويت بذلك عن تولى محمد يونس المنفى منصب رئيس المجلس الرئاسى في ليبيا، وموسى الكونى وعبدالله اللافى نائبين، ورجل الأعمال والسياسى عبدالحميد دبيبة رئيسًا للحكومة.

وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا فوز قائمة «المنفى» بالحصول على 39 صوتًا، مقابل 34 صوتًا لقائمة عقيلة صالح، مع امتناع عضو واحد عن التصويت.