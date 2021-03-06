نقابة الخبازين بنغازي: أزمة الخبز لها عدة أسباب والعامل الأساسي فيها قرار الرئاسي برفع سعر الصرف

ليبيا – أكد رئيس نقابة الخبازين في بنغازي، محمود بو بكر العريبي، أن أزمة الخبز في ليبيا لها عدة أسباب لكن العامل الأساسي فيها هو صدور قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برفع سعر الصرف إلى 4.48 دينار مقابل الدولار، مما أدى لارتفاع أسعار الدقيق، وبالتالي انعكس هذا على سعر رغيف الخبز الذي زاد أيضا وأثر على المواطنين بشكل عام وأصحاب المخابز بشكل خاص.

العريبي أضاف في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن المشكلة الرئيسية تكمن بعدم وجود مخزون استراتيجي من الدقيق في ليبيا، نظرا إلى عدم استيراد الكميات الكافية من الدقيق، مما أدى إلى نقص شديد في توفير المواد الخاصة بإنتاج الخبز، وقد تفاقم الأمر مع إيقاف مصرف ليبيا المركزي توريد كميات جديدة من القمح.

وأشار إلى أن جشع بعض التجار وأصحاب المطاحن ساهم في رفع أسعار الدقيق بالمخابز وبالتالي رفع سعر رغيف الخبز، فالأزمة المالية التي مرت بها الدولة الليبية والانقسام السياسي ساهما بشدة في عدم توفر المخزون الكافي من القمح في ليبيا.

كما أضاف” فضلاً عن تغول أصحاب المطاحن وتجار الحروب، وتجار الأزمات، مما رفع أسعار الدقيق والقمح في ليبيا، إضافة إلى عدم وجود مخزون استراتيجي لهذه السلعة الأساسية للمواطن الليبي”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية