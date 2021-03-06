اللجنة الطبية “الكفرة”: الوضع الوبائي في المدينة خطير

دعت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمواجهة “كورونا”، فرع الكفرة؛ أهالي المدينة إلى الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وأشارت إلى أنّ الوضع الوبائي في المدينة خطيرٌ، وذلك بعد زيادة عدد الإصابات بالفيروس السريع الانتشار.

وطالبت المواطنين، من خلال منشور نشرته على صفحتها الرسمية في موقع “فيس بوك”، بالاتصال بها، فور شعور المريض بأعراض فيروس “كورونا”، خاصةً إن كان المريض من كبار السن، لكي تقدّم له العلاج والرعاية المناسبين.

وأكدّت أهمية الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، وتجنّب التجمعات والحرص على عدم حضور الحفلات؛ وذلك من أجل الحفاظ على سلامتهم من المرض.

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