سفير ألمانيا يدعو الحكومتين المنتهية والقادمة للتعاون لخدمة الليبيين

دعا السفير الألماني لدى ليبيا أولفير افسيتا الحكومة المنتهية ولايتها والقادمة للتعاون بحسن نية ولصالح تقديم الخدمات لليبيين.

وأعاد سفيرألمانيا نشر بيان مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مجموعة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والتي أعربت عن مخاوفها بشأن وضع قطاع الكهرباء قائلا “نحن نشاطر هذه المخاوف، لا سيما نقص التمويل اللازم لاستمرار العمليات الأساسية المتعلقة بالطاقة” مضيفا “نضم صوتنا إلى الدعوة الموجهة إلى كل من الحكومة المنتهية ولايتها والقادمة للتعاون بحسن نية ولصالح تقديم الخدمات لليبيين”.

وأعرب الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مجموعة المتابعة الدولية المعنية بليبيا (الاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة الأميركية) إلى جانب بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع الكهرباء في ليبيا مؤكدين أنه بدون الإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، فإن وضع الكهرباء يمكن أن يتدهور بدءاً من أوائل صيف 2021.