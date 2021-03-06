الدبيبة ينشر هيكلية الحكومة التي ستُعرض على النواب الإثنين القادم

ليبيا – أكدت المكتب العلامي للحكومة المقترحة إعتماد الأخيرة في تشكيلتها الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات مع بعض الإضافة استثمارًا للوقت وتفاديًا لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة، وضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي.

الحكومة شددت بحسب مكتبها الاعلامي أنه سيكون من أولويات عملها تحسين الخدمات للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

وأضافت :” نضع بين يديّ المواطنين هيكلية الحكومة (27 حقيبة وزارية) والتي ستُعرض على أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين القادم في جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بمدينة سرت”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية