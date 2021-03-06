شكري يؤكد لغوتيريش أهمية الالتزام بموعد الانتخابات في ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها بليبيا.

وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، أن الجانبين بحثا الاوضاع في ليبيا والجهود المشتركة بين مصر والامم المتحدة لدفع المسار السياسي في ليبيا، حيث أكد الوزير سامح شكري على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها لما لذلك من أهمية في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المصرية.

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