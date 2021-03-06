«الأرصاد» يحذر من الرياح على ساحل بنغازي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح جنوبية شرقية تكون نشطة ظهر اليوم السبت على ساحل بنغازي، وتصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

– السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحياناً.

– الرياح غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً مساء اليوم إلى شمالية شرقية، وتكون شرقية غدا الأحد، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة، وتصل إلى 20 عقدة اليوم السبت على ساحل الخمس ومصراتة.

– ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.50 مترا.

– البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل مصراتة اليوم.

– درجة حرارة سطح البحر17 درجة.

– الرؤيـة جيدة إلى متوسطة وتكون ضعيفة على ساحل زوارة صباح غد الأحد بسبب الضباب.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء قليلة السحب.

– الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية على الخليج وإلى شمالية شرقية على باقي الساحل، تتــراوح سـرعتها ما بــين 05 و20 عقدة، وتصل ظهر اليوم إلى 25 عقدة على ساحل بنغازي .

– ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و1.25 مترا.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج.

– درجة حرارة سطح البحر17 درجة.

– الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة إلى ضعيفة على ساحل الخليج صباح غد بسبب الضباب.

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