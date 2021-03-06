ميراث «السراج» الأزميري.. تركة ثقيلة تنتظر «الدبيبة»

بينما يستعد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لـ”حكومة الوفاق” مغادرة المشهد السياسي نهائياً، مع جهود منح الثقة البرلمانية لـ”حكومة الدبيبة” يكون بذك قد خلف فاتورة سياسية واقتصادية وعسكرية باهظة باتفاقاته مع تركيا لخلفه عبد الحميد الدبيبة، الذي سرعان ما سيجد نفسه محاطاً بعشرات العقود القانونية والالتزامات التي أبرمتها سلطة السراج ذو الأصول التركية، مع أنقرة، وجعل من ليبيًا ساحة للتقسيم والصراع الجهوي.

في وقت يسعى فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لرأب الصدع ولم الشمل وإطلاق العنان للمصالحة الوطنية، تسعى جهات مثل مجلس الدولة الاستشاري وجماعة الإخوان المسلمين للدفع نحو إثنائه عن اتخاذ قرارات تقضي بتحجيم نفوذ تركيا في ليبيا، بعدما منح فائز السراج رئيس “المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق” ذو الأصول الإزميرية ، أنقرة، ما لم تكن تحلم به يوماً في ليبيا من ثروات نفطية وعقود إعادة الإعمار وتواجد عسكري مهدد للإقليم بأكمله.

“الدبيبة” كان واضحاً يوم قال في مؤتمره الصحفي الشهير قبل أيام: “الاتفاقية البحرية مع أنقرة مهمة للشعب الليبي والتركي، وجميع الاتفاقيات الأخرى سندرسها وسنتعامل معها بالشكل الجيد” في إشارة إلى التواجد العسكري والاتفاق الأمني المبرم من قبل سلفه السراج مع تركيا في نوفمبر 2019.

مراقبون قالوا إن تركة عبد الحميد الدبيبة من سلفه فائز السراج ثقيلة للغاية، خاصةً ما يتعلق منها بالعلاقة مع تركيا التي توغلت في مختلف القطاعات بعقود قانونية أبرمها “السراج” طوال فترة حكمه، وهو ما يتعين من جانب “الدبيبة” التعامل الحكيم معها.

وعلق حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق، قائلا: “أهم ما ورد في المؤتمر الصحفي لدبيبة كان التمييز بين ترسيم الحدود البحرية وبين الاتفاقية الامنية والعسكرية مع أردوغان، الاولى كان واضح في الاستمرار بها والثانية علقها على شرط دراستها وقانونيتها، وذلك بالرغم من تساويهما في البطلان لعدم أهلية سيالة في التوقيع باسم ليبيا والاهم لرفضها وإلغاءها من مجلس النواب وهو ما تشترطه القوانين الليبية”.،

وقال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري، السنوسي إسماعيل، إن ليبيا تتجه نحو الحل السياسي، وزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى تركيا ومصر مهمة.

وأضاف السنوسي إسماعيل، أن زيارة أنقرة والقاهرة متساوية، لأن الإشكالية في ليبيا دولية وأقليمية بما في ذلك أهمية التوافق “التركي- المصري” لدعم المسار السياسي، وهذا أمر مهم من الطرفين لأن ليبيا تتجه الآن نحو الحل السياسي.

مصادر مطلعة تعمل في وزارة خارجية الوفاق، قالت في وقت سابق لوكالتى “إيكى” و”نوفا” الإيطاليتين، إنه سيتم تعويض الشركات التركية التي تملك مشاريع متعثرة منذ عام 2011 م بقيمة مالية قدرها 3 مليارات دولار أمريكي، بموافقة من فائز السراج شخصياً، بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضاً الأموال والودائع الليبية في بنوك تركيا، والتي تهدد هي الأخرى بمزيد من التدخل الاقتصادي تحت وطأة الديون وذريعة للتدخل.