ليبيا الان

ميراث «السراج» الأزميري.. تركة ثقيلة تنتظر «الدبيبة»

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بينما يستعد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لـ”حكومة الوفاق” مغادرة المشهد السياسي نهائياً، مع جهود منح الثقة البرلمانية لـ”حكومة الدبيبة” يكون بذك قد خلف فاتورة سياسية واقتصادية وعسكرية باهظة باتفاقاته مع تركيا لخلفه عبد الحميد الدبيبة، الذي سرعان ما سيجد نفسه محاطاً بعشرات العقود القانونية والالتزامات التي أبرمتها سلطة السراج ذو الأصول التركية، مع أنقرة، وجعل من ليبيًا ساحة للتقسيم والصراع الجهوي.

في وقت يسعى فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لرأب الصدع ولم الشمل وإطلاق العنان للمصالحة الوطنية، تسعى جهات مثل مجلس الدولة الاستشاري وجماعة الإخوان المسلمين للدفع نحو إثنائه عن اتخاذ قرارات تقضي بتحجيم نفوذ تركيا في ليبيا، بعدما منح فائز السراج رئيس “المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق” ذو الأصول الإزميرية ، أنقرة، ما لم تكن تحلم به يوماً في ليبيا من ثروات نفطية وعقود إعادة الإعمار وتواجد عسكري مهدد للإقليم بأكمله.

“الدبيبة” كان واضحاً يوم قال في مؤتمره الصحفي الشهير قبل أيام: “الاتفاقية البحرية مع أنقرة مهمة للشعب الليبي والتركي، وجميع الاتفاقيات الأخرى سندرسها وسنتعامل معها بالشكل الجيد” في إشارة إلى التواجد العسكري والاتفاق الأمني المبرم من قبل سلفه السراج مع تركيا في نوفمبر 2019.

مراقبون قالوا إن تركة عبد الحميد الدبيبة من سلفه فائز السراج ثقيلة للغاية، خاصةً ما يتعلق منها بالعلاقة مع تركيا التي توغلت في مختلف القطاعات بعقود قانونية أبرمها “السراج” طوال فترة حكمه، وهو ما يتعين من جانب “الدبيبة” التعامل الحكيم معها.

وعلق حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق، قائلا: “أهم ما ورد في المؤتمر الصحفي لدبيبة كان التمييز بين ترسيم الحدود البحرية وبين الاتفاقية الامنية والعسكرية مع أردوغان، الاولى كان واضح في الاستمرار بها والثانية علقها على شرط دراستها وقانونيتها، وذلك بالرغم من تساويهما في البطلان لعدم أهلية سيالة في التوقيع باسم ليبيا والاهم لرفضها وإلغاءها من مجلس النواب وهو ما تشترطه القوانين الليبية”.،

وقال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري، السنوسي إسماعيل، إن ليبيا تتجه نحو الحل السياسي، وزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى تركيا ومصر مهمة.

وأضاف السنوسي إسماعيل، أن زيارة أنقرة والقاهرة متساوية، لأن الإشكالية في ليبيا دولية وأقليمية بما في ذلك أهمية التوافق “التركي- المصري” لدعم المسار السياسي، وهذا أمر مهم من الطرفين لأن ليبيا تتجه الآن نحو الحل السياسي.

مصادر مطلعة تعمل في وزارة خارجية الوفاق، قالت في وقت سابق لوكالتى “إيكى” و”نوفا” الإيطاليتين، إنه سيتم تعويض الشركات التركية التي تملك مشاريع متعثرة منذ عام 2011 م بقيمة مالية قدرها 3 مليارات دولار أمريكي، بموافقة من فائز السراج شخصياً، بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضاً الأموال والودائع الليبية في بنوك تركيا، والتي تهدد هي الأخرى بمزيد من التدخل الاقتصادي تحت وطأة الديون وذريعة للتدخل.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • تركيا والغرب أبرز المستفيدين من حكومة دبيبه والحبكه والحنكه لدي أستيفاني هي التي أثمرت حكومه يري منها أنها سيستفيد منها الغرب وتركيا أكثر من فائدة الليبيين وأستيفاني كانت تدرك لو لم تراعي مصالح تركيا والغرب الاستعماري في تشكيلها للحكومه الليبيه القادمه فلن يقبل منها أي اقتراح لأي حكومه ستطرحه مالم يكون الطرح منسجم مع مصالح تركيا ومصالح دول الغرب فبكت بهم الدول المسيطره علي قرارات الامم المتحده وبكت بهم تركيا المحتله لأحد أقاليم ليبيا اما الليبيين فلا بواكي لهم فأستشارت الاتراك قائله ما رأيكم في أستبدال ابنكم السراج بابنكم علي ادبيبه فهو غني عن التعريف بيما لديه من صفقات تجاريه مشبوهه مع حكومة اردوغان علاوة علي انه هو من المحافظه التركيه رقم 82 الواقعه في شمال أفريقيا (مصراته) فقالوا الاتراك اوكي لكن عندك 75 بدله وقرواطه في ما يسمي لجنة 75 فقالت ولا يهمكم فهؤلاء في يدي فما نقوله يسمع لديهم وما أقره سيوافقوا عليه واخبرت الغرب الاستعماري قائله وجدت بديل عن السراج وسيكون بديل شكلي فقط اما مضمون حكومته فسيكون نفس مضمون حكومة السراج مع بعض التعديلات لأهام الليبيين بأن الفرج قد جاءهم علي يدي فقالوا لها طيب وماذا عن 75 صوره الذين نراهم يتحركون جنبك في جنيف فقالت لا فهؤلاء حركه بلا بركه انا هي التي بيدها الحل والربط في ليبيا وما يهمني هو موافقتكم انتم والاتراك علي أختياري لهذه الحكومه واعتقد ان حكومه تركيه الهوي بسراج آخر أسمه علي ادبيبه لهي خير اختيار مني فقالوا لها اوكي طالما اردوغان قال اوكي فتحي نحن نقول لك اوكي

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  • السراج المجرم العميل أثقل كاهلنا بهذه الاتفاقيات والمعاهدات وستكون عقبة امام حكومة ادبيبة القصيرة الاجل…في كل الاحوال لنكون متفائلين قليلا ونقول ان الانتخابات ستجري نهاية العام وتنتج شخصيات اخري تدرس هذه الاتفاقيات وتقوم بإلغاءها انشاءالله باعتبارها حكومة منتخبة شرعية وامدها اربع سنوات او خمس…علينا الانتظار وانشاءالله القادم أفضل….مافعله المجرم السراج يجب ان يحاكم عليه لا ان يترك ويذهب لحاله الي غير رجعة مستمتعا بالعمولات التي جناها من الكلاب الاتراك,,,حسبنا الله ونعم الوكيل في السراج ومن والاه….

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  • أنتم لماذا قتلتم العقيد معمر القذافي ..!!! ـ
    فقط لأن مصراتة كانت تسرق من النظام السابق الى فترة حكومة عبد الجليل وزيدان ـ حتى جائت حكومة الوفاق لأجل التحسين والأصلاحات وكان للمهندس فائز السراج دور كبير في إمتصاص كارثة في ليبيا ـ سواء من هجمات حفتر على العاصمة أو من التجاوزاات المصراتيين بأعتبارهم كل سرقة غنيمة لمنطقتهم دون مرعاة أي قانون ـ لو يلاحظ الليبيين ـ أن معظم الخارجين عن القانون هم من منطقة مصراتة إبتداء م مليشبات صلاح بادي التخريبية” وهو مصراتي”- وعلاقتهم مع مرتزقة سوريا وإستخدام المساجد منصات مسلحة لأطلاق النار والقواذف إلى تجاوزات فتحي باش أغا ” وهو مصراتي ” وقتله للمدنيين وعملية تهريب العمال لأيطاليا والأثار اـ وتجاوزات المدعو أحمد معيتيق ”وهو مصراتي” من تغيير محطة الكهرباء الي كانت في طرابلس الى منطقة مصراتة وكذلك الاصلاحات التي خصصت لمطار طرابلس العالمي ـ ونقلت لمطار مصراتة قبل الحريق هناك ـ
    حتى القطريين الارهابين والسوريين متواجدين في مصراتة ـ ولم يحرك أحد ساكناً اتجاه ما يحدث-
    برعاية برنالد ليفي الذي بقبع يوم في مصراتة وعشر ايام فالشرق الليبي المحتل وينادي بحق عودة اليهود المصراتيين لمصراتة –
    ومن مصر السيسي الذي يرسم حدود بلاده داخل نطاق الارض الليبية ـ بل ويستخدم هجمات بالطائرات الحربية داخل البلاد الليبية ـ دون وجه اي حق ـ وخاصة بعد اعادة الوافدين المصريين لليببا لأرضهم سالمين .. لكن دائما ” أتقي شر من أحسنت إليه ” فكان الشكر لحكومة الوفاق بالرد بهجمة عسكرية على اراضي ليبية .
    ناهييك عن هجمات مصراتة على الكلية العسكرية بطرابلس وقتل الشباب المتطوعين للأمن بطائرة تركية ـ وهجمات مصراتة على ضباط بحرية بالقرب من جنزور ـ
    دون تفعيل وزارة العدل الليبي للقضاء الأسلامي والشرعي لتتبع وتشكيل ادارات إصلاح ليبيين في التحقيق في هذه الحقاءق التي تمس النسيج الوطني والأمني الليبي بدون أي شكوك .

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