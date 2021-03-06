ميراث «السراج» الأزميري.. تركة ثقيلة تنتظر «الدبيبة»

بينما يستعد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لـ”حكومة الوفاق” مغادرة المشهد السياسي نهائياً، مع جهود منح الثقة البرلمانية لـ”حكومة الدبيبة” يكون بذك قد خلف فاتورة سياسية واقتصادية وعسكرية باهظة باتفاقاته مع تركيا لخلفه عبد الحميد الدبيبة، الذي سرعان ما سيجد نفسه محاطاً بعشرات العقود القانونية والالتزامات التي أبرمتها سلطة السراج ذو الأصول التركية، مع أنقرة، وجعل من ليبيًا ساحة للتقسيم والصراع الجهوي.
في وقت يسعى فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لرأب الصدع ولم الشمل وإطلاق العنان للمصالحة الوطنية، تسعى جهات مثل مجلس الدولة الاستشاري وجماعة الإخوان المسلمين للدفع نحو إثنائه عن اتخاذ قرارات تقضي بتحجيم نفوذ تركيا في ليبيا، بعدما منح فائز السراج رئيس “المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق” ذو الأصول الإزميرية ، أنقرة، ما لم تكن تحلم به يوماً في ليبيا من ثروات نفطية وعقود إعادة الإعمار وتواجد عسكري مهدد للإقليم بأكمله.
“الدبيبة” كان واضحاً يوم قال في مؤتمره الصحفي الشهير قبل أيام: “الاتفاقية البحرية مع أنقرة مهمة للشعب الليبي والتركي، وجميع الاتفاقيات الأخرى سندرسها وسنتعامل معها بالشكل الجيد” في إشارة إلى التواجد العسكري والاتفاق الأمني المبرم من قبل سلفه السراج مع تركيا في نوفمبر 2019.
مراقبون قالوا إن تركة عبد الحميد الدبيبة من سلفه فائز السراج ثقيلة للغاية، خاصةً ما يتعلق منها بالعلاقة مع تركيا التي توغلت في مختلف القطاعات بعقود قانونية أبرمها “السراج” طوال فترة حكمه، وهو ما يتعين من جانب “الدبيبة” التعامل الحكيم معها.
وعلق حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق، قائلا: “أهم ما ورد في المؤتمر الصحفي لدبيبة كان التمييز بين ترسيم الحدود البحرية وبين الاتفاقية الامنية والعسكرية مع أردوغان، الاولى كان واضح في الاستمرار بها والثانية علقها على شرط دراستها وقانونيتها، وذلك بالرغم من تساويهما في البطلان لعدم أهلية سيالة في التوقيع باسم ليبيا والاهم لرفضها وإلغاءها من مجلس النواب وهو ما تشترطه القوانين الليبية”.،
وقال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري، السنوسي إسماعيل، إن ليبيا تتجه نحو الحل السياسي، وزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى تركيا ومصر مهمة.
وأضاف السنوسي إسماعيل، أن زيارة أنقرة والقاهرة متساوية، لأن الإشكالية في ليبيا دولية وأقليمية بما في ذلك أهمية التوافق “التركي- المصري” لدعم المسار السياسي، وهذا أمر مهم من الطرفين لأن ليبيا تتجه الآن نحو الحل السياسي.
مصادر مطلعة تعمل في وزارة خارجية الوفاق، قالت في وقت سابق لوكالتى “إيكى” و”نوفا” الإيطاليتين، إنه سيتم تعويض الشركات التركية التي تملك مشاريع متعثرة منذ عام 2011 م بقيمة مالية قدرها 3 مليارات دولار أمريكي، بموافقة من فائز السراج شخصياً، بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضاً الأموال والودائع الليبية في بنوك تركيا، والتي تهدد هي الأخرى بمزيد من التدخل الاقتصادي تحت وطأة الديون وذريعة للتدخل.
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