«البريقة»: ناقلتا نفط تفرغان شحنات من الديزل والبنزين في بنغازي

أكدت شركة البريقة للنفط أن ناقلة الوقود «سيرنام» أنهت عمليات ضخ وتفريغ شحنة الديزل وغادرت منصة الرصيف النفطي في بنغازي، الجمعة، لتفسح المجال لناقلة الوقود «فيتورا» لتباشر عمليات ضخ وتفريغ وقود البنزين.

وأوضحت أن الناقلة «سيرنام» غادرت منصة الرصيف النفطي بنغازي صباح أمس الجمعة، بعد أن أنهت عمليات ضخ وتفريغ 38 مليون لتر من وقود الديزل.

وبعدها، باشرت ناقلة الوقود «فيتورا» عمليات ضخ وتفريغ 40 مليون لتر من وقود البنزين بخزانات الشركة بمستودع رأس المنقار، وذلك ضمن نشاطات مراقبة التزويد والنقل البحري وإدارة عمليات تشغيل منطقة بنغازي.

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