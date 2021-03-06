الدبيبه: تشكيلة الحكومة تراعي الموازنة بين الكفاءات ومشاركة كل المناطق

قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبه إنه جرى عند تشكيل الحكومة “مراعاة الموازنة ما بين الكفاءة وضمان المشاركة الواسعة لكل المناطق من خلال الدوائر الانتخابية المختلفة، حتى تكون الحكومة ممثلة فعليًا لجميع الليبيين بتنوعهم”.

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وأضاف الدبيبه في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” “وضعنا في عين الاعتبار حالة النزاع التي كانت تمر بها البلاد لسنوات وشعور فئات كثيرة بالتهميش وعدم التمثيل”.

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وأردف الدبيبه أنه فيما “يتعلق بهيكلة الوزارات حافظنا فيها على العدد الحالي للوزارات -مع تعديل محدود- فتقليلها بإعادة الهيكلة وضمّها ودمج إداراتها يستغرق من الوقت ما لا نملكه خلال هذه المرحلة، ويترتب عليها نفقات إضافية غير مدروسة”.