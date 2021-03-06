عروض وجوائز قيّمة في مهرجان مصراتة للتسوق

انطلقت فعاليات اليوم الثاني من مهرجان مصراتة للتسوق 2021 والذي ينظمه تجار المدينة انطلقت مساء الجمعة باحتفال شهد كرنفالا يجمع مختلف المؤسسات الرياضية والتربوية والتعليمية.

وتشهد أيام المهرجان عروضا وتخفيضات مقدمة من المحلات المشاركة إضافة إلى سحوبات على جوائز قيمة للزوار القادمين من مختلف ربوع ليبيا.

وانطلقت فعاليات المهرجان في الرابع من مارس وتستمر حتى الثالث عشر من ذات الشهر وتتضمن أنشطة مختلفة أبرزها معرض للصناعات وبازار مفتوح للزوار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية