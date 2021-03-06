ليبيا الان

عروض وجوائز قيّمة في مهرجان مصراتة للتسوق

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت فعاليات اليوم الثاني من مهرجان مصراتة للتسوق 2021 والذي ينظمه تجار المدينة انطلقت مساء الجمعة باحتفال شهد كرنفالا يجمع مختلف المؤسسات الرياضية والتربوية والتعليمية.

وتشهد أيام المهرجان عروضا وتخفيضات مقدمة من المحلات المشاركة إضافة إلى سحوبات على جوائز قيمة للزوار القادمين من مختلف ربوع ليبيا.

وانطلقت فعاليات المهرجان في الرابع من مارس وتستمر حتى الثالث عشر من ذات الشهر وتتضمن أنشطة مختلفة أبرزها معرض للصناعات وبازار مفتوح للزوار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك