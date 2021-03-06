الوطني لمكافحة الأمراض يبحث خطة الحملة الوطنية لعودة المدارس

اجتمع فريق من المركز الوطني لمكافحة الأمراض مع اللجنة العلمية الاستشارية بوزارة التعليم بمقر اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، لبحث الحملة الوطنية للعودة المدرسية تحت شعار (نعود بمسؤولية… نعود بحذر).

وبحسب إيحاز صحفي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، فإن الحملة تهدف الي نشر التوعية لكل الفئات ذات العلاقة والتثقيف المجتمعي حتي لا تؤثر عودة الدراسة سلبا علي الوضع الوبائي .

وستتم هذه الحملة الوطنية مع عدة شركاء على رأسهم وزارة التعليم وباستخدام عدة وسائل اعلامية وورش عمل ودورات تدريبية وملصقات ولوحات طرقات اخذين بعين الاعتبار الاطار الوبائي وتوصيات اللجنة العلمية الاستشارية .

و تستهدف هذه الحملة مراقبات التعليم ومدراء المدارس والهيئات التعليمية والطلبة وأولياء امورهم وكل القطاعات والجهات ذات العلاقة لدعم المؤسسات التعليمية .