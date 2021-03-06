السائح: الذهاب نحو انتخابات في 24 ديسمبر يحتاج إلى قوانين من البرلمان لبدء عملية التنفيذ

ليبيا – أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح على أن المعلومات التي تثار حول المسار الدستوري غير واضحة للمواطن.

السائح قال في مقابلة له على قناة “فبراير” أمس الجمعة إن الذهاب إلى الانتخابات دون الاستفتاء على مشروع الدستور سيقود إلى مرحلة انتقالية رابعة.

وأضاف “إذا صُوّت على مشروع الدستور بنعم فسندخل مرحلة انتقالية مدتها 11 شهرا وإذا صُوّت بـ لا فسيعود المشروع إلى الهيئة التأسيسية لتعديله، وفريقا مجلسي الدولة والنواب لم يتّفقا على مخرجات المسار الدستوري”.

ونوّه إلى أن المفوضية تحتاج إلى 4 أشهر للتحضير لأي عملية انتخابية كما تحتاج المفوضية إلى 3 أشهر لتنفيذ قانون الانتخابات العامة.

كما لفت إلى أن حكومة الوفاق خصصت للمفوضية 50 مليون دينار ليبي للتجهيز للانتخابات في 24 ديسمبر، مشدداً على أن المفوضية مستعدة لتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور في حال تسلّم القانون من مجلس النواب.

واختتم مؤكداً على أن الذهاب نحو انتخابات في 24 ديسمبر يحتاج إلى قوانين من السلطة التشريعية لبدء عملية التنفيذ.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية