مرغم: حفتر يعاملنا كما يعامل الصهاينة اخوتنا في فلسطين

ليبيا – علق عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم على المشاهد المتداولة لتدمير مقر لوكالة شركة “تيوتا” في بنغازي معتبراً أنها مشاهد مرعبة تدل على نوعية النظام الذي يبشر به خليفة حفتر(القائد العام للقوات المسلحة) الذي يحمل مشروع سلطوي وليس تنموي بحسب قوله.

مرغم قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعتها صحيفة المرصد :”حفتر ليس له فكرة ليقنع بها الناس هو رجل أبكم لا يعبر عن مشروع نهضة وتقدم وتنمية واحياء بل هو رجل جاهل وأمي، طيلة حياته بالعسكرة والحروب الظالمة والانقلابات العبثية، ما الوسيلة التي يستطيع بها أن يحكم قبضته على أي بلد ليست لديه أي وسيلة يستطيع أن يحكم بها قبضته على بلد ويحكمها إلا بالأسلوب الدموي البشع الذي فاق التصورات والبشاعة بسبب ضعفه، ويشعر أنه ليس لديه سند اجتماعي و نخبوي وفكري وهذا أمر يضعف أي مؤسسة سيادية تريد أن تحكم” جسب زعمه.

وإدعى قائلاً “هؤلاء يعاملونا كما يعامل الصهاينة اخواننا في فلسطين ويعتبرونهم أعداء ويأخذون أموالهم ويدمرون منازلهم، هذا النظام لا مستقبل له، هذا الانفلات صرح به مسؤولون من صف خليفة حفتر وهو تعبير بالانفلات لأنهم لا يستطيعون نسب الجرائم لحفتر وعائلته هم يقولون انفلات ليسندوا الجرائم لمجهول لكن من ينتهك الأمن للمواطنين ويهدد الأموال والأرواح هو حفتر وابناءه”.

وبشأن عقد جلسة مجلس النواب في سرت وضمان حمايتهم أشار إلى أنه لا يوجد ضمانة لأعضاء مجلس النواب قائلاً: “لو ذهبوا لهناك لكانوا بائعين أنفسهم أو أنهم مستعدين ليبصموا على ما يأمرهم به حفتر وأبناءه ومن يرفض ذلك يقتل كما حدث لما قبلهم ” حسب زعمه.

مرغم اختتم بالقول : “إن لم يمكن عقد جلسة بعيدة عن حفتر لا أقول إن يستلم الدبيبة والمنفي من السراج وحكومته كما استلم السراج دون ثقة ولا حلف يمين حيث مارس سلطة واقعية وبسبب ربط أحباله مع كتائب مسلحة تسلل من خلالها لطرابلس وبدأ يغزو الوزارات والمقرات، المنفي إن كان معترف به دولياً بكل وضوح البلد تسير من الخارج ليس بأي شرعية وطنية، بأي حجة يحتج السراج ويقول أننا لن نسلم و يمنع الوزراء من التعامل مع الدبيبة!؟”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية