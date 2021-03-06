بنغازي .. انطلاق المؤتمر الوطني الأول للسلامة المرورية

بنغازي 06 مارس 2021 (وال)-شهدت قاعة ديوان وزارة الاقتصاد ببلدية بنغازي اليوم السبت، انطلاق المؤتمر الوطني الأول للسلامة المرورية، برعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، ومركز دراسات القانون المجتمع، بمشاركة العديد من الباحثين والأكاديميين وشخصيات اعتبارية.

هذا وقد تخللت فعاليات المؤتمر التي تستمر على مدى يومين متتاليين، إلقاء عديد الكلمات بينها كلمة رئيس اللجنة العليا للمؤتمر عقيد حسن الشلماني، وكلمة مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد بوعجبلة، ومن ثم عرض موسيقى العسكرية.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية وتنسيقية بالمؤتمر نائب ضابط عوض العدولي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن المؤتمر يعتبر الأول على مستوى ليبيا؛ قدمت من خلاله العديد من الورقات البحثية بمشاركة إدارة العامة المرور، وأقسام المرور التابعة لمديرية الأمن، وزارة الداخلية، وباحثين وأكاديميين ومن كليات القانون والإعلام والهندسة من جامعة بنغازي.

وأضاف العدولي أن الهدف من هذا المؤتمر؛ هو معرفة سبب زيادة الحوادث في أغلب المدن الليبية، واختراقات المرورية ووضع الحلول لكافة المشاكل والصعوبات. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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