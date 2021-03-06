«بلدي غدامس»: مشروعان للتخلص من طفح مياه المجاري

قال المجلس البلدي غدامس إنه يعمل على مشروعين للتخلص من طفح مياه المجاري في البلدية، وذلك بتنفيذ شركتين محليتين.

وأوضح في بيان اليوم السبت: «بسبب ما يعانيه سكان حي المنار من أضرار بئية بسبب الطفح في مجاري المنطقة والقائمة على نظام الآبار السوداء… نحث الشركة المنفذة على السرعة في الانجاز ».

وأضاف البيان: «المجلس البلدي كلف في الأيام القليلة الماضية احدى الشركات المحلية لوضع حل لهذه الأزمة»، مشيرا إلى العقد المبرم مع شركة محلية اخري لربط بئر محطة المياه القديمة بخزان الظهرة.

ونبه بأن هذا المشروع الأخير هدفه أن تصبح المياه متاحة لجميع سكان حي المنار «الذين يعانون أيضا من مشكلة إمداد المياه الصالحة للشرب، وهذان المشروعان ينهيان مشكلة المياه وصرفها في هذا الحي».

وكشف المجلس انه سيطلق في الأيام المقبلة أعمال صيانة بعض المختنقات في شبكة المجاري داخل المدينة بتنفيذ الهيئة العامة للمشروعات.

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