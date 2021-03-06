«الجارديان»: بريطانيا ستخفض مساعداتها إلى ليبيا 63% بسبب كورونا

أكدت صحيفة الغارديان البريطانية أن المملكة المتحدة ستخفض برنامج المساعدات المقدمة إلى ليبيا بنسبة 63%.

وأوضحت الصحيفة أن تقريرا مسربا كشف أن وزارة الخارجية البريطانية ناقشت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية خفض المساعدات التي تقدمها إلى البلدان الفقيرة والتي تشهد نزاعات ومن بينها ليبيا إلى أكثر من النصف، بسبب تداعيات جائحة كورونا على اقتصاد المملكة المتحدة التي أجبرتها على اتخاذ قرارات صعبة.

وكانت المملكة المتحدة قد رحبت بالتصويت على السلطة التنفيذية الجديدة من قبل لجنة الحوار السياسي، وأكدت أنها تتطلع إلى العمل مع السلطة المؤقتة التي يجب أن تقدم الدعم لجميع الليبيين، قبل تسليم السلطة إلى حكومة وحدة وطنية منتخبة من خلال الانتخابات التي ستجرى في 24 ديسمبر 2021.